AirPods Pro 2 günstig: Apples Top-Kopfhörer mit ANC jetzt im Amazon-Angebot abstauben

Bei Amazon gibt's die Apple AirPods Pro 2 In-Ear-Kopfhörer jetzt so günstig wie am Black Friday oder am Prime Day.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade die Apple AirPods Pro der 2. Generation günstig sichern. Die mit Active Noise Cancelling ausgestatteten High-End-Kopfhörer in der Version mit MagSafe Ladecase (USB-C) kosten jetzt nur noch 239€ (UVP: 279€). Damit bezahlt ihr wieder genauso wenig wie im Black Friday Sale oder am Amazon Prime Day im Juli. Günstiger findet ihr die Kopfhörer laut Vergleichsplattformen nirgendwo.

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Was sind die Vorteile der Apple AirPods Pro 2?

Durch das MagSafe Ladecase könnt ihr bis zu 30 Stunden Laufzeit aus den Apple AirPods Pro 2 herausholen.

Mehr Bass: Obwohl auch die ersten Apple AirPods Pro beim Sound bereits sehr gut abgeschnitten haben, gibt es bei den AirPods Pro 2 nochmal deutliche Verbesserungen. Vor allem die Bässe kommen jetzt ein gutes Stück druckvoller rüber, worüber sich insbesondere Fans basslastiger Musikgenres freuen dürften. Die integrierten Mikrofone bietet übrigens auch wieder gute Qualität und ermöglicht klare Unterhaltungen ohne Störgeräusche.

ANC jetzt noch besser: Davon abgesehen punkten die Apple AirPods Pro natürlich durch ihr Active Noise Cancelling, das bei der 2. Generation sogar noch besser funktioniert als beim Vorgänger. So könnt ihr selbst in lauten Umgebung in Ruhe eure Musik, Podcasts oder Hörbücher ungestört genießen. Falls ihr hingegen ganz genau wissen wollt, was um euch herum passiert, könnt ihr in den Transparenzmodus schalten und Umgebungsgeräusche verstärken lassen.

Längere Akkulaufzeit & bessere Bedienung: Ebenfalls verbessert wurde die Akkulaufzeit. Statt 4,5 Stunden beim Vorgänger halten die Apple AirPods Pro 2 jetzt rund 6 Stunden lang durch. Zusammen mit dem mitgelieferten MagSafe Ladecase kommt ihr auf bis zu 30 statt 24 Stunden. Außerdem gibt es jetzt endlich einen Lautstärkeregler direkt am Hörer, womit einer der größten Kritikpunkte an der ersten Generation ausgeräumt wurde.

