Alle Pokémon TCG Pocket-Events auf einen Blick - Diese Karten und Items könnt ihr euch verdienen

Hier erfahrt ihr, welche Events ihr gerade nicht verpassen solltet. (Bild: © Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK)

Um in Pokémon Trading Card Game Pocket etwas Abwechslung in das alltägliche Sammeln und Kämpfen zu bringen, sowie neue Karten einzuführen, gibt es regelmäßig Events. Wie sich diese unterscheiden, welche aktuell stattfinden und welche uns in Zukunft erwarten, fassen wir hier zusammen.

Hinweis: Sobald sich etwas bei den Events tut, aktualisieren wir diesen Artikel.

Diese Event-Typen gibt es in PTCGP

Bislang gab es folgende Events in Pokémon TCG Pocket:

Drop-Event: Lässt uns in CPU-Kämpfen Promo-Packs erspielen, um fünf Promo-Karten zu sammeln – eine davon ist besonders schwer zu ziehen.

Lässt uns in CPU-Kämpfen Promo-Packs erspielen, um fünf Promo-Karten zu sammeln – eine davon ist besonders schwer zu ziehen. Wunderwahl-Event: Lässt uns in kurzen Abständen kostenlos oder gegen Wunder-Ausdauer an einer besonderen Wunderwahl teilnehmen, um besondere Pokémon-Karten und Items zu ziehen. Im Shop gibt es zu der Zeit besondere Event-Items.

Lässt uns in kurzen Abständen kostenlos oder gegen Wunder-Ausdauer an einer besonderen Wunderwahl teilnehmen, um besondere Pokémon-Karten und Items zu ziehen. Im Shop gibt es zu der Zeit besondere Event-Items. Emblem-Event: Lässt uns durch Siege in PvP-Kämpfen Embleme verdienen.

Alle Events, die heute in Pokémon TCG Pocket stattfinden

Uhrzeit: Die Events starten in der Regel um 7:00 Uhr morgens und enden um 06:59 Uhr deutscher Zeit.

Geleakte Pokémon TCG Pocket-Events

Bei den folgenden Events handelt es sich ausschließlich um Gerüchte verschiedener Quellen. Selbst wenn sie stimmen sollten, können sich Einzelheiten ändern oder aber die Daten weichen wegen der Zeitzonen leicht ab.

22. November bis 2. Dezember - Black Friday Gold Event

22. November bis 28. November - Karpador & Garados Wunderwahl-Event

22. November bis 28. November - Arkani-ex Wunderwahl-Event

29. November bis 13. Dezember - Bisaflor Drop-Event

6. Dezember bis 20. Dezember - Bisasam & Magnetilo Wunderwahl-Event

9. Dezember bis 16. Dezember - Emblem-Event 2 Unschlagbare Gene

Pokémon Trading Card Game Pocket ist am 30. Oktober 2024 global erschienen. Das Spiel kann kostenlos in den App Stores von Google und Android für Mobile-Geräte runtergeladen werden. Es setzt auf ein Free2Play-Modell, beinhaltet also optionale, kostenpflichtige Ingame-Käufe.