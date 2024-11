Die besten Decks in Pokémon TCG Pocket: Das sind die aktuellen Meta Decks + Tier-List (November 2024)

Das sind aktuell die besten Decks in Pokémon TCG Pocket.

Neben dem Sammeln steht bei Pokémon TCG Pocket der Kampf im Vordergrund. Damit ihr die Matches gegen andere Spieler*innen oder die CPU gewinnt, braucht ihr möglichst starke Decks (mit 20 Karten). Wir zeigen euch hier die aktuelle Tier List mit den besten Decks und die, die im Meta gespielt werden.

Das ist unsere Deck-Tier List in Pokémon TCG Pocket

In der Tier-List sind die Decks in die Kategorien S bis C eingeteilt. Während Kartendecks unter S zu den Besten zählen, nimmt die Bewertung mit jeder Kategorie ab. Die schlechtesten Decks sind daher unter C zu finden. Damit gilt: S > A > B > C Wie kommt diese Tier List zustande? Wir haben mehrere Quellen, darunter Community-Plattformen wie Reddit, Seiten wie Pokémon-Zone oder Game8 sowie unsere eigene Erfahrung mit einfließen lassen.

Sind die Decks so in Stein gemeißelt? Ihr könnt natürlich auch gerne selbst an den Konfigurationen der Decks herumspielen und gerade bei den Support-Karten gibt es neben unverzichtbaren Karten, wie den Pokéball oder Forschung des Professors, einiges, was ihr nach Belieben austauschen könnt.

Grundsätzlich solltet ihr maximal 8-10 Pokémon mit im Deck haben und wenn diese auf Evolutionen aufbauen, nicht zu viele Basis-Monster ins Deck packen.

Das sind die S-Tier Decks mit ihren Stärken und Schwächen

Pikachu EX

Mit Pikachu und Zapdos macht ihr schnell viel Schaden.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Pikachu EX

2x Zapdos EX

2x Elezeba

2x Zebritz

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Trank

2x Sabrina

1x Giovanni

1x Rote Karte (oder ein weiterer Giovanni)

Stärken:

Sehr einfaches Setup.

Ihr könnt das Setup des Gegners dank Zebritz schwächen.

Es gibt einen schnellen Schadens-Output nach nur wenigen Runden.

Schwächen:

Zapdos EX ist schwach gegen Elektro-Angriffe.

Die EX-Pokémon haben wenig KP im Vergleich zu anderen EX-Karten.

Mewtu EX & Gardevoir

Ist Mewtu einmal richtig aufgebaut, ist die Karte dank Guardevoir unschlagbar.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Mewtu EX

2x Trasla

2x Kirlia

2x Guardevoir

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Trank

2x Sabrina

1x Giovanni

1x Rote Karte (oder ein weiterer Giovanni oder ein Rossana)

Stärken:

Sobald Guardevoir im Hintergrund aufgebaut ist, könnt ihr jede Runde mit Mewtu angreifen.

Nur wenige Karten können den Aufbau im Hintergrund stoppen.

Einfache Strategie, die, wenn sie klappt, sehr stark ist.

Schwächen:

Guardevoir muss gelegt sein, um das Deck mit voller Kraft spielen zu können.

Es gibt nur eine Strategie, um das Deck effektiv zu spielen.

Starmie EX & Arktos EX

Starmie und Arktos können zusammen viele Decks schnell besiegen.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Sterndu

2x Starmie EX

2x Arktos EX

2x Mauzi (um schneller Karten zu ziehen)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

1x X-Initiative

2x Trank

2x Misty

2x Sabrina

1x Giovanni (oder eine Rote Karte)

Stärken:

Starmie hat sehr schnell einen starken Angriff.

Ihr spart euch einen X-Initiative Slot durch den kostenlosen Rückzug von Starmie EX.

Arktos kann durch Misty sehr schnell viel Schaden anrichten.

Schwächen:

Schwach gegen Elektro, was aktuell dank Pikachu EX sehr oft gespielt wird.

Das Deck setzt komplett auf seltene Karten.

Schnelles Setup kann durch einen schlechten Münzwurf komplett verhindert werden.

Alle weiteren Decks der Tier List im Überblick

Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die restlichen Decks in der Tier List bauen könnt. Dabei gehen wir nur im Schnelldurchlauf durch die einzelnen Karten.

Grundsätzlich gilt, dass euer Deck möglichst aus wenig Energie-Typen bestehen sollte. Zudem solltet ihr auf viele unterschiedliche Pokémon mit langen Evolutionsketten verzichten, um euer finales Setup so schnell wie möglich erreichen zu können.

Das sind die A-Tier Decks

Glurak EX & Lavados EX : 2x Glumanda, 2x Glutexo, 2x Glurak EX, 2x Lavados EX, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Sabrina, 1x Giovanni, 1x Rote Karte (oder ein weiterer Giovanni oder ein Mauzi)

: 2x Glumanda, 2x Glutexo, 2x Glurak EX, 2x Lavados EX, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Sabrina, 1x Giovanni, 1x Rote Karte (oder ein weiterer Giovanni oder ein Mauzi) Bisaflor EX & Kokowei EX : 2x Bisasam, 2x Bisaknosp, 2x Bisaflor EX, 2x Owei, 2x Kokowei EX, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Erika, 2x Sabrina (oder 2x Trank)

Das sind die B-Tier Decks

Lapras EX & Starmie EX : 2x Sterndu, 2x Starmie EX 2x Lapras EX, 2x Mauzi, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Misty, 2x Sabrina

: 2x Sterndu, 2x Starmie EX 2x Lapras EX, 2x Mauzi, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Misty, 2x Sabrina Rasaff & Knogga EX : 2x Menki (Promo-Variante), 2x Rasaff, 2x Tragosso, 2x Knogga EX, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 1x Rote Karte, 2x Sabrina, 1x Giovanni

: 2x Menki (Promo-Variante), 2x Rasaff, 2x Tragosso, 2x Knogga EX, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 1x Rote Karte, 2x Sabrina, 1x Giovanni 18 Trainer-Deck : 2x Arktos EX (oder 2x Zapdos EX), 2x Fossil (egal welches), 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Rote Karte, 2x Sabrina, 2x Giovanni, 2x Misty (wenn Arktos), 2x beliebige weitere Trainer-Karte (wenn Zapdos)

: 2x Arktos EX (oder 2x Zapdos EX), 2x Fossil (egal welches), 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Rote Karte, 2x Sabrina, 2x Giovanni, 2x Misty (wenn Arktos), 2x beliebige weitere Trainer-Karte (wenn Zapdos) Arbok & Tauboss: 2x Rettan, 2x Arbok, 2x Taubsi, 2x Tauboga, 2x Tauboss, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Sabrina

Das sind die C-Tier Decks

Knuddeluff EX : 2x Pummeluff, 2x Knuddeluff EX, 2x Smogon, 2x Smogmog, 2x Koga, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 1x X-Initiative, 2x Trank, 1x Giovanni, 2x Sabrina

: 2x Pummeluff, 2x Knuddeluff EX, 2x Smogon, 2x Smogmog, 2x Koga, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 1x X-Initiative, 2x Trank, 1x Giovanni, 2x Sabrina Gengar EX: 2x Nebulak, 2x Apollo, 2x Gengar EX, 2x Traumato, 2x Hypno, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Sabrina

2x Nebulak, 2x Apollo, 2x Gengar EX, 2x Traumato, 2x Hypno, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Sabrina Arkani EX & Lavados EX: 2x Fukano, 2x Arkani EX, 2x Lavados EX, 2x Forschung des Professors, 2x Pokéball, 2x X-Initiative, 2x Trank, 2x Giovanni, 2x Sabrina, 2x Rote Karte

Das sind die aktuell besten Decks, die ihr mit den Karten in Pokémon TCG Pocket bauen könnt. Wie bereits erwähnt könnt ihr die Decks auch anpassen und weitere Pokémon hinzufügen. Zudem wird sich die Liste immer wieder verändern, wenn neue Karten zum Spiel hinzugefügt werden.

Was ist aktuell euer liebstes Deck und womit habt ihr am meisten Erfolg in den Kämpfen?