Alternate hat seinen Black Friday Sale gestartet, oder wenigstens einen Teil davon. Der Händler startet nämlich jeden Tag Angebote aus einem anderen Bereich. Den Anfang machen heute TV- und Audio-Angebote sowie Spielzeug. Morgen folgen Haushaltsgeräte, am Mittwoch ist Gaming an der Reihe, am Donnerstag kommen PC-Komponenten. Für den richtigen Black Friday am Freitag dürfte sich Alternate wahrscheinlich auch noch ein paar Highlights aufsparen. Hier geht’s zur Aktion:

Highlight: Philips PUS7855 4K-TV mit Ambilight

Eines der Highlights unter den heute gestarteten TV-Angeboten ist der 4K-Fernseher Philips PUS7855, den ihr in der Größe 55 Zoll schon für 449 Euro bekommt. Laut Vergleichsplattformen war das Modell noch nie zuvor so günstig zu haben.

Ambilight: Der Philips PUS7855 ist ein 4K-Fernseher aus 2020 und eines der günstigsten Modelle mit dem Ambilight-Feature von Philips. Bei Ambilight wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, um für passende Lichtstimmung im Raum zu sorgen und das Bild größer erscheinen zu lassen. Vor allem bei Filmabenden in dunklen Räumen wirkt das sehr beeindruckend.

Bild & OS: Bei der Bildqualität schneidet der Philips PUS7855 für seinen Preis recht gut ab, er hebt sich aber nicht besonders von der Konkurrenz in derselben Preisklasse ab. Als Betriebssystem dient das hauseigene Saphi, das zwar die meisten großen Streaming-Dienste unterstützt, aber insgesamt einen etwas begrenzten App-Support bietet. Wenn ihr ein Android-TV mit gutem App-Support wollt, könnt ihr zum etwas teureren Philips PUS8505 greifen.

Gaming: Der Input Lag des Philips PUS7855 liegt laut unabhängigen Messungen bei gut 20 ms. Damit ist der Fernseher gut fürs Gaming geeignet, aktuelle Modelle anderer Hersteller wie Samsung oder LG reagieren aber noch etwas schneller auf Eingaben. Über HDMI 2.1 verfügt der Philips PUS7855 nicht, das kann man zu diesem Preis aber auch nicht erwarten.

Weitere TV-Angebote im Alternate Black Friday Sale (Auswahl):

Black Friday 2021: Die besten Angebote

Neben Alternate laufen auch schon bei vielen anderen Händlern wie Amazon, MediaMarkt oder Otto Black-Friday-Angebote. Die Übersicht über einige der besten Deals findet ihr hier: