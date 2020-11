Unter dem Namen "Black Week" hat inzwischen auch Alternate seine Aktion zur Black-Friday-Woche gestartet. Zum Auftakt gibt es vor allem Fernseher im Angebot, Deals mit Gaming-Zubehör sollen am Mittwoch starten. Die Übersicht über die aktuellen TV-Deals findet ihr hier:

Die Angebote unter den Fernsehern reichen von Low-Budget-TVs bis hin zu hochwertigen OLEDs. Interessant im Vergleich zu den bisherigen Angeboten anderer Händler sind vor allem die 4K-Fernseher der unteren Preisklasse. Hier zwei der Highlights:

Hisense AE7200F ab 259 Euro

Den 4K-Fernseher Hisense AE7200F gibt es bei Alternate in vier verschiedenen Größen von 43 bis 65 Zoll im Angebot. Die Preise beginnen bei 259 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist Alternate in allen vier Fällen mit deutlichem Abstand der derzeit günstigste Anbieter.

Der Hisense AE7200F liefert trotz des niedrigen Preises solide Qualität und zufriedenstellenden App-Support. Wie alle 4K-TVs von Hisense aus 2020 verfügt er über einen Input Lag von weniger als 20 ms, womit er gut fürs Gaming geeignet ist, auch wenn aktuelle Modelle von z.B. Samsung und LG noch etwas schneller sind. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren Hisense AE7000F und A7100F verfügt der AE7200F über das bessere Betriebssystem.

Philips PUS6704 mit Ambilight

Für 469 Euro statt 539 Euro könnt ihr den Philips PUS6704 in der Größe 55 Zoll bekommen. Auch in diesem Fall ist Alternate laut Vergleichsplattformen momentan mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Der Philips PUS6704 bietet neben einer für den Preis recht guten Bildqualität das sogenannte Ambilight-Feature, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird, um für passende Lichtstimmung im Raum zu sorgen und den Fernseher noch größer erscheinen zu lassen.

Weitere Angebote der Black Friday Woche

Während der Black Week bei Alternate starten jeden Tag neue Angebote. Während heute Fernseher an der Reihe waren, kommen morgen Haushalts- und Outdoor-Geräte und am Mittwoch Laptops und Gaming-Zubehör. Zur Übersicht über die Angebote und den Zeitplan der Aktion kommt ihr hier:

Auch bei vielen anderen Händlern gibt es bereits zahlreiche Black-Friday-Angebote. Hier haben wir euch die wichtigsten Infos und die interessantesten Deals zusammengestellt:

