Bei Alternate könnt ihr das Gaming-Headset Corsair HS70 Pro Wireless gerade für nur 69,90 Euro als Outlet-Artikel bekommen. Das bedeutet: Das Gerät ist zwar neuwertig, allerdings nicht originalverpackt, sondern kommt in einer neutralen, braunen Box. Der Preis ist dafür deutlich niedriger als anderswo: Laut Vergleichsportalen liegt der günstigste Preis für ein neues HS70 Pro bei 97,37 Euro. Selbst wenn man Alternates recht hohe Versandkosten von 6,79 Euro einberechnet, kommt man hier also viel günstiger weg.

Corsair HS70 Pro Wireless Headset (Outlet) statt 109,90€ für 69,90€ + Versand bei Alternate

Obwohl das Angebot als Tagesdeal markiert ist, ist es nicht nur für 24 Stunden gültig, sondern läuft theoretisch noch bis Mittwochmorgen. Allerdings ist die Stückzahl begrenzt und laut Produktseite sind bereits mehr als die Hälfte der Geräte verkauft. Allzu viel Zeit sollte man sich deshalb besser nicht lassen.

Was bietet das Corsair HS70 Pro Wireless Gaming-Headset?

Beim Corsair HS70 Pro handelt es sich um ein Wireless Headset, dessen Verbindung nicht über Bluetooth, sondern über einen mitgelieferten USB-Funkempfänger funktioniert. Dadurch kann es sowohl an der PS4 als auch am PC kabellos verwendet werden. Mit Xbox One ist es hingegen nicht kompatibel. Der Empfang funktioniert auf die beim Gaming übliche kurze Distanz problemlos. Wer jedoch beim Musikhören in einen anderen Raum geht, kann Probleme bekommen.

Die Klangqualität ist durch die beiden 50-mm-Treiber insgesamt für den Preis recht gut, im Tieftonbereich ist das Headset allerdings ein bisschen schwach. Die Mikrofonqualität haben wir als zufriedenstellend, aber nicht überragend empfunden. Wer mehr Geld ausgibt, kann deutlich Besseres bekommen. Falls ihr noch mehr Informationen braucht, könnt ihr in unserer Liste der besten Gaming-Headsets für PS4 und Xbox One nachsehen, wie sich das Corsair HS70 Pro im Vergleich zur Konkurrenz schlägt.