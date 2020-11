Bei Amazon hat die Black Friday Woche begonnen, die von heute an bis zum Cyber Monday am 30. November läuft. Zum Auftakt gibt es bereits eine ganze Menge Deals. Während einige davon die ganze Aktion hindurch gültig sind, laufen andere nur heute. Zu letzteren gehören die über hundert Spiele-Deals, die Amazon heute Nacht gestartet hat. Vor allem die PS4 und die Xbox One werden gut bedient. Für die Nintendo Switch sind hingegen nur ein paar Spiele dabei. Hier eine kleine Auswahl:

Beachtet bitte, dass bei erst ab 18 freigegebenen Titeln erhöhte Versandkosten von 4,87 Euro dazukommen. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele im Tagesangebot findet ihr hier:

Amazon Black Friday: Über 100 Spiele (PS4, Xbox One, Switch) im Tagesangebot

Wir gehen übrigens davon aus, dass Amazon im Verlauf der Black Friday Woche noch weitere Spiele-Deals starten wird. Ob es die Spiele, die heute bereits im Angebot sind, später noch einmal so günstig geben wird, ist allerdings schwer zu sagen.

PlayStation Plus 25 Prozent reduziert

Neben den Spiele-Deals gibt es auch noch PS Plus im Angebot. Das Jahresabo bekommt ihr für 44,99 Euro statt 59,99 Euro und somit 25 Prozent günstiger. Dieser Deal ist noch die ganze Black Friday Woche hindurch, also bis zum 30. November, verfügbar.

12 Monate PS Plus statt 59,99€ für 44,99€

Weitere Black Friday Angebote bei Amazon

Neben den Gaming-Deals gibt es heute noch eine ganze Reihe weiterer Angebote bei Amazon. Beispielsweise gibt es günstige 4K-Fernseher von Philips im Tagesdeal. Außerdem sind SSDs reduziert. Zur Übersicht über die aktuellen Black-Friday-Angeboten kommt ihr hier:

Amazon: Zu den Angeboten der Black Friday Woche