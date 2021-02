Gute Nachrichten, denen auf der Nintendo Switch gerade der Speicherplatz ausgeht: Die MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra A1 mit 200 GB gibt es bei Amazon gerade für nur 17,90 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist das der bislang günstigste Preis für dieses Modell. Eine offizielle zeitliche Begrenzung für den Deal gibt es nicht. Trotzdem würden wir uns nicht darauf verlassen, dass er lange verfügbar ist. Hier geht's zum Angebot:

Amazon: SanDisk Ultra MicroSD Speicherkarte 200 GB für 17,90€

Was bietet die SanDisk Ultra A1?

Die SanDisk Ultra A1 bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s. Damit ist sie gut für die Nintendo Switch geeignet, die mindestens 60 MB/s braucht. Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra hingegen deutlich schlechter ab als beispielsweise die teurere SanDisk Extreme. Beim Einsatz in der Switch ist das kein Problem. Falls ihr hingegen 4K-Videos aufnehmen wollt, reicht die SanDisk Ultra nicht. Sie schafft maximal Full HD.

Für wie viele Spiele reichen 200 GB?

Ganz genau kann man diese Frage natürlich nicht beantworten. Da aber der interne Speicher der Nintendo Switch nur 32 GB groß ist, sind selbst die aufwendigsten Switch-Spiele in der Regel deutlich kleiner. The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt beispielsweise bei weniger als 15 GB, Animal Crossing: New Horizons bei rund 7 GB. Selbst wenn ihr die Speicherkarte nur mit AAA-Titeln beladet, sollte sie also für eine ganze Reihe von Spielen reichen. Kleine Indie-Titel für die Nintendo Switch sind oft nur einige hundert MB oder wenige GB groß.

Falls ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, haben wir hier einige Tipps für euch zusammengestellt:

