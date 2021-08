Nachdem MediaMarkt und Saturn letzte Woche bereits vorgelegt haben, hat auch Amazon inzwischen eine Aktion gestartet, in der ihr drei Spiele für die Nintendo Switch zum Preis von 111 Euro bekommen könnt. Während bei Saturn und MediaMarkt über 50 Spiele zur Auswahl stehen, ist die Liste bei Amazon mit 19 Titeln deutlich kleiner. Trotzdem finden sich auch hier hochklassige und teils aktuelle Switch-Spiele. Bei den meisten handelt es sich um Exklusivtitel. Hier ein paar Beispiele, bei denen wir den derzeitigen Einzelpreis in Klammern beigefügt haben:

Der Preis wird an der Kasse automatisch angepasst, wenn ihr drei der Spiele zusammen in den Einkaufswagen legt. Die Aktion läuft noch bis zum 25. August. Die gesamte Spieleauswahl findet ihr hier:

Switch-Aktion bei Amazon: 3 Spiele für 111€

3 für 111€: Switch-Aktion bei Saturn und MediaMarkt

Bei Saturn und MediaMarkt läuft bereits seit dem 18. August eine ähnliche Aktion. Wie schon gesagt, ist dort die Auswahl an Spielen deutlich größer als bei Amazon. Zum Beispiel findet ihr dort auch große Switch-Hits wie Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario 3D World + Bowser's Fury unter den Angeboten. Ein paar der Spiele sind allerdings bereits ausverkauft.

Die Aktionen bei Saturn und MediaMarkt laufen nur noch bis zum 24. August. Da der Warenwert 59 Euro übersteigt und keines der Spiele ab 18 ist, ist der Versand kostenlos. Hier findet ihr die Spielelisten:

Switch-Aktion bei MediaMarkt: 3 Spiele für 111€

Switch-Aktion bei Saturn: 3 Spiele für 111€