Bei MediaMarkt läuft von heute an bis zum 24. August eine Aktion, in der ihr drei Spiele für die Nintendo Switch zum Preis von 111 Euro bekommen könnt. Pro Spiel zahlt ihr also nur noch 37 Euro. Da die Auswahl zu einem Großteil aus sehr preisstabilen First-Party-Titeln für die Switch besteht und auch einige neue Spiele aus 2021 mit dabei sind, ist das ein ziemlich gutes Angebot.

MediaMarkt: 3 Spiele für Nintendo Switch für 111€

Insgesamt stehen 52 Spiele zur Wahl. Hier haben wir einige der interessantesten Titel aufgelistet, wobei wir den derzeitigen Einzelpreis bei MediaMarkt in Klammern beigefügt haben, damit ihr besser beurteilen könnt, wie viel ihr spart:

MediaMarkt hat die Preise übrigens ein wenig angepasst. Wie ihr an der Liste sehen könnt, lassen sich die in der Aktion enthaltenen Spiele leicht daran erkennen, dass hinter dem Komma eine 11 steht. Zur Übersicht über alle Spiele der Nintendo-Aktion kommt ihr hier:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Spiele aus der Liste gemeinsam in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst. Da der Warenkorbwert 59 Euro übersteigt und keines der Spiele erst ab 18 freigegeben ist, wird übrigens unabhängig von eurer Auswahl kostenlos nach Hause geliefert. Alternativ könnt ihr die Spiele natürlich auch zu einem Markt in euerer Nähe bestellen und dort selbst abholen.