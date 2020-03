Bei Amazon bekommt ihr derzeit ein Angebot, mit dem ihr euch daheim mit allen möglichen Filmen versorgen könnt. Wenn ihr drei Filme kauft, müsst ihr nur zwei davon bezahlen. Dabei sind vor allem Filme von Disney und für die ganze Familie im Angebot. Aber auch Serien wie Two and a Half Men und The Big Bang Theory gehören zur Auswahl dazu. Sowie weiter DVDs und Blu-rays anderer Angebote.



So funktioniert die Aktion: Legt einfach drei Filme aus der jeweiligen Aktionsseite in den Warenkorb. An der Kasse wird dann automatisch der günstigste Film als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen. Damit empfiehlt es sich Filme zu kaufen, die in einem ähnlichen Preissegment liegen, um die maximale Ersparnis zu erhalten.



Einige Filme der Disney-Aktion:

3-für-2 Disney-Filme

Einige Filme & Serien für Familien:

3-für-2 Familien-Filme & Serien

Die beiden Aktionen sind bis zum 28. März 2020 und solange der Vorrat reicht, gültig.

Weitere Film- und Serien-Angebote bei Amazon

Neben den beiden 3-für-2-Angeboten gibt es noch weitere Filme und Serien günstiger. So könnt ihr 10 Blu-rays für insgesamt 50 Euro oder verschiedene einzelne DVDs und Blu-rays günstiger kaufen.

Alle Angebote bei Amazon