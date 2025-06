Death Stranding 2 sprengt die Grenzen zwischen Leben, Tod und allem dazwischen – jetzt noch vor Release bei MediaMarkt sichern!

Dieses neue Spiel für die Playstation 5 wirkt auf den ersten Blick ein wenig skurril, punktet aber mit einer fesselnden Story und coolem Gameplay!

Stellt euch vor, die Welt, wie wir sie kennen, ist zerbrochen. Nicht durch Krieg oder Krankheit – sondern durch das, was man „Death Stranding“ nennt: Ein rätselhaftes Ereignis, das die Grenze zwischen Leben und Tod aufgehoben hat.

Mit Death Stranding 2: On the Beach erwartet euch 2025 die Fortsetzung dieses visionären Abenteuers von Kultentwickler Hideo Kojima. Das Spiel erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5 – und ihr könnt es euch noch heute bei MediaMarkt vorbestellen.

Worum ging es in dem epischen Vorgänger Death Stranding 1?

Falls ihr den ersten Teil nicht gespielt habt: Keine Sorge – hier kommt die Kurzfassung, verständlich erklärt.

In Death Stranding übernehmt ihr die Rolle von Sam Porter Bridges, einem Boten in einer postapokalyptischen Welt. Ein unheimliches Ereignis – das Death Stranding – hat die Realität verändert: Die Grenze zwischen Leben und Tod ist verschwommen, und mysteriöse Geisterwesen, sogenannte BTs, wandern durch das Land. Zusätzlich sorgt ein gefährlicher Regen namens Timefall dafür, dass alles, was er berührt, in Sekundenschnelle altert.

Der Anblick dieses Tanks auf dem Rücken ist erst einmal befremdlich, aber man gewöhnt sich wirklich schnell daran!

Die Menschheit lebt isoliert in unterirdischen Städten. Eure Aufgabe ist es, als Kurier Städte miteinander zu verbinden, wichtige Fracht zu liefern und dadurch ein Netzwerk namens Chiral Network aufzubauen – quasi das Rückgrat einer neuen Gesellschaft. Unterstützt werdet ihr dabei von einem sogenannten Bridge Baby (BB) – einem Baby in einer Kapsel, das euch hilft, die Geisterwesen zu sehen.

Was wie ein ruhiges Liefer-Spiel beginnt, entwickelt sich zu einer tiefgreifenden Geschichte über Einsamkeit, Verlust, Verbindung und Menschlichkeit.

Was erwartet euch in Death Stranding 2: On the Beach?

Death Stranding 2 setzt einige Jahre nach dem ersten Teil an. Sam lebt zurückgezogen – gemeinsam mit Lou, dem herangewachsenen Baby aus Teil 1. Doch die Welt ist noch immer nicht in Sicherheit. Eine neue, mysteriöse Bedrohung kündigt sich an. Und wieder liegt es an Sam, sich auf eine Reise zu begeben – dieses Mal über die Grenzen Amerikas hinaus.

Gemeinsam mit Fragile, einer alten Verbündeten, ist Sam Teil einer neuen Organisation namens Drawbridge, die sich das Ziel gesetzt hat, die Menschheit global zu verbinden. Dabei verschlägt es euch nicht nur in neue Landschaften wie Mexiko oder Australien, sondern auch noch tiefer in die metaphysische Zwischenwelt, das sogenannte Beach – eine Art Reich zwischen Leben und Tod.

Noch emotionalere Geschichte mit noch krasserem Gameplay!

Das Gameplay von Death Stranding 2 bleibt dem Grundprinzip treu – aber erweitert es um viele spannende Elemente. Es geht weiterhin ums Reisen, Transportieren, Erkunden – aber mit mehr Möglichkeiten, mehr Herausforderungen und mehr Emotion. Hier habt ihr eine kleine Übersicht darüber:

Fracht über gefährliche Landschaften liefern – mit Drohnen, Fahrzeugen, Seilrutschen und Monorails .

. Neue Gegnertypen bekämpfen – diesmal mit erweiterten Stealth- und Kampfelementen .

. Die Welt aktiv gestalten – mit Brücken, Straßen und Gebäuden , die auch anderen Spielern in ihrer Welt helfen.

, die auch in ihrer Welt helfen. Euch durch eine Geschichte voller Wendungen und Metaphern bewegen – emotional, komplex, wunderschön.

Fans des ersten Teils werden einige Charaktere direkt wiedererkennen, aber auch für neue Fans ist das Spiel einfach eine tolle Erfahrung!

Technisch bietet der zweite Teil eine verbesserte Grafik dank der neuen Decima Engine, spektakuläre Umgebungen und eine atemberaubend dichte Atmosphäre. Ob tiefe Wälder, trostlose Wüsten oder schimmernde Zwischenwelten – alles fühlt sich bedeutungsvoll und lebendig an.

Für wen ist Death Stranding 2 geeignet?

Wenn ihr ein Spiel sucht, das mehr sein will als reines Entertainment – etwas, das euch zum Nachdenken bringt, das euch emotional berührt, das sogar philosophische Fragen stellt –, dann seid ihr bei Death Stranding 2 genau richtig.

Es ist kein klassisches Actionspiel. Statt Dauerfeuer erlebt ihr hier ein langsames, bewusstes Abenteuer, das euch zeigt, wie wichtig Verbindung, Empathie und Durchhaltevermögen sein können – auch (und gerade) in einer zerbrochenen Welt.