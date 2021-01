Schon am Freitagmorgen haben Saturn und MediaMarkt 3-für-2-Aktionen mit hochklassigen Switch-Spielen gestartet. Inzwischen ist Amazon nachgezogen. Die Auswahl ist hier allerdings kleiner, statt 18 gibt es nur 10 Spiele. Ein paar wichtige Titel wie Super Mario Odyssey fehlen. Dafür sind bei den übrigen Spielen die Preise teils niedriger als bei Mediamarkt und Saturn. So kostet Pokémon Schwert 45,99 Euro statt 54,99 Euro, Paper Mario: The Origami King gibt es für 44,99 Euro statt 54,99 Euro. Hier die komplette Liste:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr drei der Spiele zusammen in den Einkaufswagen legen. An der Kasse sollte dann automatisch der Preis des günstigsten Spiels abgezogen werden. Zur Übersicht über die Aktion kommt ihr hier:

Amazon: 3-für-2-Aktion mit Spielen für Nintendo Switch

Ebenso wie bei Saturn und MediaMarkt läuft die Aktion nur noch bis zum 24. Januar. Einzelne Spiele könnten auch schon früher ausverkauft sein oder aus der Auswahl verschwinden.

3-für-2-Aktionen bei MediaMarkt und Saturn

Wie gesagt, laufen auch bei MediaMarkt und Saturn entsprechende 3-für-2-Aktionen mit Switch-Spielen. Dort sind die Preise zwar teilweise etwas höher, dafür ist aber auch die Auswahl ein bisschen größer. Unter anderem findet ihr dort die Spiele Super Mario Odyssey, Super Mario 3D All-Stars, Luigi's Mansion 3, Super Mario Maker 2 und Pikmin 3 Deluxe. Hier geht's zur Übersicht:

Saturn: 3-für-2-Aktion mit Spielen für Nintendo Switch

MediaMarkt: 3-für-2-Aktion mit Spielen für Nintendo Switch