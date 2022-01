Bei Amazon bekommt ihr gerade die gut für die Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra A1 in der Größe 400 GB günstig im Angebot, nämlich für 36,90 Euro. Obwohl die von Amazon angegebene UVP von 86,99 Euro veraltet ist, ist das ein ziemlich günstiger Preis. Laut Vergleichsplattformen gibt es die Karte derzeit nirgendwo günstiger.

Den gleichen Deal findet ihr gerade übrigens in den Cyberdeals bei Cyberport, auch dort wird versandkostenfrei geliefert. Wir gehen davon aus, dass Amazon lediglich mit dem dortigen Angebot mitgezogen ist. Die aktuellen Cyberdeals bei Cyberport enden am Donnerstag. Vermutlich wird dann also auch das Angebot von Amazon verschwinden, sofern es nicht schon vorher ausverkauft ist.

Was taugt die SanDisk Ultra A1 für Nintendo Switch?

Die SanDisk Ultra A1 in der Version mit 400 GB Speicherplatz bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 120 MB/s. Damit ist sie sehr gut für die Nintendo Switch geeignet, die eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s, besser aber von über 80 MB/s benötigt. Bei der Schreibgeschwindigkeit ist die SanDisk Ultra A1 hingegen nicht besonders schnell, fürs Aufnehmen von 4K-Videos taugt sie deshalb nicht. Beim Einsatz in der Switch macht das aber kaum einen Unterschied.

400 GB Speicherplatz sind auf der Switch zudem genug für eine ganze Menge Spiele. Selbst große AAA-Titel für die Switch brauchen nämlich in der Regel nicht allzu viel Platz, bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind es beispielsweise ungefähr 15 GB. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Spiele auf den internen Speicher der Switch passen müssen, der mit 32 GB (bei der Nintendo Switch OLED: 64 GB) nicht gerade groß ausfällt.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Nintendo Switch achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

