Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2020

Die Nintendo Switch ist eine hervorragende Konsole, die vor allem nicht nur am TV, sondern auch mobil einsetzbar ist. Mittlerweile gibt es auch die kleine Schwester der Nintendo Switch Lite. Beide besitzen allerdings nur einen internen Speicher von 32 GB. Dieser reicht je nach Menge an digitalen Spielen nicht lange aus. Das System selbst belegt bereits knapp 6 GB, sodass euch noch 26 GB für Spiele zur Verfügung stehen.



Wer grundsätzlich seine Spiele digital kauft oder vor allem bei Indie-Spielen aus dem Nintendo eShop zuschlägt, kommt mit der Zeit nicht um eine Erweiterung des internen Speichers herum.

Micro-SD Karten für die Switch - das ist wichtig

Zunächst müsst ihr beachten, dass SD-Karten zwischen Konsolen nicht geteilt werden können. Daher solltet ihr überlegen, ob ihr mehrere Karten benötigt.

Die Schreibrate der Karten könnt ihr vernachlässigen. Wichtig ist eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s. Je schneller die Karte desto besser.

Eure Speicherkarte sollte Speed Class 10 und UHS Speed Class U1 oder U3 bieten.

Welche Speicherkarten-Typen werden unterstützt? Es muss sich immer um eine Micro-SD Karte handeln. Dort werden diese drei Typen unterstützt: microSD, microSDHC und microSDXC.



Wie ist hoch ist die maximale Speichergröße der Nintendo Switch? Nintendos Konsole hat eine maximale Grenze für die Speicherkapazität der Micro-SD Karten. Die Nintendo Switch unterstützt Speicherkarten mit maximal 2 TB Speicher.



Wie groß sind Spiele für Nintendo Switch? Ein Top-Titel wie Zelda: Breath of the Wild braucht rund 13 GB. New Super Mario Bros. U Deluxe kommt dagegen schon mit 2,6 GB aus, während ein Spiel wie Dead Cells sogar nur 525 MB verbraucht.



Gerade die Indie-Spiele aus dem eShop benötigen relativ wenig Speicherplatz. Spiele, die eine große Open World wie Zelda besitzen, verlangen natürlich nach wesentlich mehr Platz.

Die besten Micro-SD Karten für Nintendo Switch

Es gibt eine Vielzahl von Micro-SD Karten auf dem Markt und darum haben wir für euch ein paar herausgesucht, die wir für besonders gut geeignet halten.



Unsere Empfehlung: Die volle Power und dazu noch mehr als ausreichen Speicherplatz bietet euch die SanDiks Extreme Micro-SD Karte mit 400 GB Speicherplatz. Sie verfügt auch über einen SD Adapter und schafft eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 160 MB/s. Dazu verfügt sie über Class 10, UHS-I, U3 und V30. Damit ist sie auch sehr gut für 4K Videos eurer Kamera geeignet.

400 GB SanDisk Extreme Micro-SD Karte, 160 MB/s, Class 10, U3*

Samsung Speicherkarte: Die leistungsstarke Samsung EVO Plus Micro-SD Karte mit 256 GB oder 128 GB ist ebenfalls eine interessante Möglichkeit.

Die besonders günstige Micro-SD Karte

Die Speicherkarten von SanDisk bieten ebenfalls eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s, verfügen aber nur über U1 und somit sind sie zum Beispiel für 4K-Aufnahmen ungeeignet. Das ist für den Einsatz in der Nintendo Switch allerdings irrelevant.



Dennoch ist der Preisunterschied zu Samsung meist nur gering, sodass es eine Überlegung ist die mit U3 ausgestatteten Karten zu nehmen, falls man doch noch ein weiteres Einsatzfeld plant.



Der Preis-Leistungs-Sieger: Mit der SanDisk microSDXC Ultra 200 GB bekommt ihr eine SD-Karte mit starker Performance und viel Speicherplatz. Sie erreicht Übertragungsraten von bis zu 100 MB/Sek und wird mit einem SD-Adapter geliefert. Sie ist eine der günstigsten Karten am Markt.

200 GB SanDisk Ultra microSDXC, 100 MB/s, Class 10, U1*

Kleinere Micro-SD Speicherkarten

Eine oder mehrere Micro-SD Karten? Natürlich gibt es bei der Verwaltung von Spielen auch unterschiedliche Geschmäcker. Einige bevorzugen es zum Beispiel Spiele auf mehrere kleine Karten aufzuteilen. Für diesen Fall listen wir euch nachfolgend ein paar Modelle auf, die unterschiedliche Größen vertreten und die genannten Standards erfüllen.