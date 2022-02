Bei Amazon gibt es gerade eine kleine Auswahl an Fernsehern von TCL im Angebot. Darunter finden sich Low-Budget-Modelle wie der 4K-Fernseher TCL BP615, den ihr in der Größe 43 Zoll schon für 279 Euro bekommt, aber auch hochwertigere Modelle mit 120 Hz und HDMI 2.1. Hier geht es zur Übersicht über alle Angebote der Aktion:

Highlight: TCL QLED C727

Ein gerade fürs Gaming interessantes Angebot ist der TCL QLED C727, den ihr in der Größe 55 Zoll schon für 689 Euro statt 769,89 Euro bekommt. Laut Vergleichsplattformen gibt es weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen TCL C728 irgendwo anders günstiger.

Gut fürs Gaming: Der TCL C727 ist eine Variante des C72+ aus 2021. Im Gegensatz zum normalen TCL C72 (der bei Amazon auch als C721 verkauft wird) verfügt er über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1. Dadurch ist mit der PS5 oder mit der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM ( Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Zum Input Lag fehlen uns leider exakte Daten, aber er soll bei unter 15 ms mit 60 Hz und unter 10 ms bei 120 Hz liegen, was gute Werte fürs Gaming sind.

Bild & OS: Bei der Bildqualität schneidet der TCL C727 für seinen Preis ebenfalls ziemlich gut ab. Das liegt unter anderem an dem kontrastreichen VA-Panel sowie an der QLED-Technik, die für verbesserte Farbdarstellung sorgt. Allerdings ist die Spitzenhelligkeit recht niedrig, weshalb HDR nicht gut ausgenutzt werden kann. Als Betriebssystem dient Android 11, das einen sehr guten App-Support bietet. Außerdem wird Sprachsteuerung unterstützt, sowohl über ein Mikrofon in der Fernbedienung als auch über ein zweites im Fernseher, das direkt über die Stimme aktiviert wird.

Weitere Angebote (Auswahl):