Neu im Juni-Update: Wir haben zwei neue Modelle in unsere Liste aufgenommen. Der LG NANO86 hat gegenüber seinem Vorgänger LG SM8600 nicht nur einen neuen Namen, sondern auch neue HDMI-2.1-Anschlüsse zu bieten. Der Samsung Q90T hingegen hat zwar kein HDMI 2.1, will aber trotzdem 4K mit bis zu 120 fps liefern.

Welcher 4K-Fernseher ist der beste zum Spielen? Die Frage hängt unter anderem von der verwendeten Konsole ab. Die Xbox One X schafft natives 4K, die PS4 Pro kann von niedrigeren Auflösungen hochrechnen. Selbst PS4 Slim und Xbox One S können von Features wie HDR profitieren. Für PS5 und Xbox Series X wird 4K ohnehin kein Problem mehr sein.

Hier empfehlen wir die unserer Meinung nach besten 4K-Gaming-Fernseher vom Einsteigergerät bis zum High-End-TV. Wir orientieren uns dabei an zahlreichen Tests und persönlichen Erfahrungen.

* Diese Kaufberatung ist nicht von einem Werbepartner in Auftrag gegeben, sondern eine Liste mit Empfehlungen. Die hier aufgeführten Angebote sind aber mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision. Habt ihr Vorschläge für Artikel, die wir aufnehmen sollten? Schreibt sie gerne in die Kommentare.

Unser Kauftipp für hohe Ansprüche: LG OLED C9

Pro:

sehr geringer Input Lag (7 ms mit VRR, 14 ms ohne VRR)

HDMI-2.1-Unterstützung

Kontrast und Farbwiedergabe sehr gut

starker Bildprozessor (Alpha-9 Gen2)

Contra:

Spitzenhelligkeit schwächer als bei High-End-LCDs

Soundsystem nur durchschnittlich für die Preisklasse

Preis: ca. 1340 Euro (55 Zoll)

LG OLED 55C9 bei MediaMarkt*

Viele Neues: Der C9 bringt im Vergleich zum Vorgänger viele Neuerungen mit, zum Beispiel HDMI-2.1-Anschlüsse, die High-Framerate-Content in 4K möglich machen. Wie die High-End-Geräte von Samsung besitzt die neue OLED-Generation von LG außerdem VRR, das beim Spielen den Input Lag auf bis zu 7 ms verringert und Tearing verhindert.

Starker Prozessor: Ansonsten hat LG vor allem weitere Einstellungsmöglichkeiten eingebaut, etwa bei der Spitzenhelligkeit. Der Bildprozessor Alpha 9 Gen 2 sorgt dafür, dass der C9 mit 4K-Inhalten mit bis zu 120 FPS zurechtkommt, der günstigere B9 muss sich mit einem etwas schwächeren Prozessor begnügen. Das 2.2-Soundsystem mit 40 Watt geht in Ordnung, zumal die Konkurrenz selten mehr bietet, beeindruckt aber nicht.

Hervorragendes Bild: Wie schon in der letzten Generation ist die Bildqualität sehr hoch. Der C9 kann zudem eine für OLEDs erstaunlich hohe Spitzenhelligkeit von bis zu 850 cd/m2 erreichen. High-End-LCDs schaffen zwar mehr, aber dank der hervorragenden Schwarzwerte ist der Kontrast bei den OLEDs von LG trotzdem besser. Auch bei Farbwiedergabe und Blickwinkelunabhängigkeit ist der C9 kaum zu schlagen.

Nachfolger 2020: Der Nachfolger LG OLED CX, zu dem wir bald mehr Infos nachliefern, verfügt über einen besseren Prozessor. Außerdem soll es meherere HDMI-2.1-Anschlüsse sowie Dolby Vision IQ und G-Sync-Unterstützung geben. Im Gegensatz zum günstigeren BX soll der CX zudem über Black Frame Insertion bei 120 Hz verfügen. Schwarze Frames zwischen den Bildern sollen dem Auge schärfere Bewegungen vorgaukeln. Wie gut das funktioniert, müssen Tests noch zeigen.

Fazit: Der C9 ist ein tolles OLED-TV, das auch hohe Ansprüche zufriedenstellt. Bei der Bildqualität gab es im Vergleich zum Vorgänger wenig Raum für Verbesserungen, aber die Unterstützung von HDMI 2.1 könnte in den kommenden Jahren wichtig werden und durch VRR eignet er sich noch besser für Gamer. Das rechtfertigt den Preis, auch wenn man mit dem LG OLED B9 für etwas weniger Geld ebenfalls eine sehr gute Leistung bekommt.

LG OLED 55C9 bei MediaMarkt*

Unser Mittelklasse-Kauftipp: Samsung RU8009

Pro:

zahlreiche Anpassungsoptionen für Gamer

VRR und FreeSync

100 Hz (ab 55 Zoll)

gute Bildqualität und niedriger Input Lag, wie beim Vorgänger

Contra:

Ausstattung schwächer als beim Vorgänger

kein Local Dimming

bei 49 Zoll nur 50 Hz

Preis: ca. 500€ bei 55 Zoll

Samsung UE55 RU8009 bei MediaMarkt*

Verschlechtert: Der neue RU8009 hat sich im Vergleich zum Vorgänger NU8009 leider teilweise verschlechtert. So bietet er kein Local Dimming mehr, bei dem die Hintergrundbeleuchtung in Zonen eingeteilt wird, deren Helligkeit einzeln heruntergeregelt werden kann. Statt eines 2.1-Soundsystems mit einer Gesamtleistung von 40 Watt gibt es nur noch zwei 10-Watt-Lautsprecher. Dafür ist aber auch der Preis entsprechend niedrig.

Optimiert für Gamer: Noch einmal verbessert hat sich dafür die Anpassung an die Bedürfnisse von Gamern. Schon der Vorgänger unterstützte VRR und FreeSync. Neu ist der Real Game Enhancer, der an dunklen und hellen Stellen dafür sorgen soll, dass Gegner und Items sichtbar bleiben. Game Motion Plus schaltet zudem optional weitere Bildverbesserungen hinzu, was sich jedoch auf den Input Lag auswirken dürfte.

Gewohnt hohe Qualität: Ansonsten gibt es bei Bildqualität, Input lag (15 ms ohne und 6 ms mit VRR) und Betriebssystem allenfalls Detailverbesserungen, was allerdings nicht schlimm ist, denn in all diesen Bereichen bot auch der NU8009 bereits hohe Qualität. Etwas schade ist, dass die 49-Zoll-Variante abermals nur mit einem 50-Hz-Panel ausgestattet ist.

Fazit: Der RU8009 ist ein guter Fernseher, der vor allem in Größen ab 55 Zoll für Gamer sehr zu empfehlen ist. Zum Release war der Preis noch etwas zu hoch und lag auf dem Niveau des Samsung Q60R, der bei der Bildqualität leicht überlegen ist. Inzwischen jedoch ist der RU8009 ähnlich günstig wie Low-Budget-Geräte, bietet aber trotz einiger Einsparungen weiterhin solide Mittelklasse-Qualität. Deshalb ist er unsere Kaufempfehlung in diesem Bereich.

Samsung UE55 RU8009 bei MediaMarkt*

Unser Einsteiger-Kauftipp: LG UM7100

Pro:

sehr niedriger Input Lag (11 ms)

unkompliziertes Betriebssystem

viele Apps und Features

Contra:

Kontrast und Schwarzwerte mäßig

kaum Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger

Preis: ca. 440€ (55 Zoll)

LG 55UM7100 bei Amazon*

Am besten günstig: Bei LGs neuer UM-Serie raten wir Gamern zum Kauf des derzeit günstigsten Modells, des UM7100. Signifikante Unterschiede, die aber größtenteils nur die Ausstattung betreffen, gibt es ohnehin erst ab dem UM7450 aufwärts. Einen Qualitätssprung hinsichtlich der Bildqualität gibt es hingegen auch bei noch teureren Modellen der Reihe nicht.

Gut wie zuvor: Im Vergleich zum Vorgänger hat sich nicht viel getan. Bei den kleineren Varianten gibt es ein IPS-, bei den größeren ab 60 Zoll ein VA-Panel, mit den üblichen Vor- und Nachteilen. Sehr gut ist der Input Lag von ca. 11 ms. Das Betriebssystem ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern bietet mit einer großen Auswahl an Apps und z.B. zeitversetztem Fernsehen mehr Features als viele Konkurrenten.

Das Übliche: Ansonsten bietet der UM7100 ein 50-Hz-Panel, HDR10-Unterstützung, zwei 10-Watt-Lautsprecher sowie drei HDMI-2.0- und zwei USB-Anschlüsse. Das sind die üblichen Standards im Low-Budget-Segment, nicht mehr und nicht weniger. Sprachsteuerung gibt es nur, wenn man eine Magic-Remote-Fernbedienung dazukauft.

Fazit: Viel Neues bringen die UM-Modelle nicht mit, aber da die Konkurrenz in diesem Preissegment ebenfalls keinen großen Leistungssprung macht, kann LG mit dem UM7100 den Titel des besten Low-Budget-Fernsehers verteidigen. Das liegt vor allem am niedrigen Input Lag und dem komfortablen Betriebssystem mit vielen Funktionen, die man bei der Konkurrenz vergeblich sucht.

LG 55UM7100 bei Amazon*