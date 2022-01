Bei Amazon bekommt ihr gerade einige 4K-Fernsehern von Sony im Angebot, in Größen von 43 bis 75 Zoll. Darunter finden sich sowohl hochwertige OLED-TVs als auch günstigere Mittelklassefernseher, die trotzdem über 120 Hz und HDMI 2.1 verfügen. Die Angebote sind theoretisch noch vier Tage lang gültig, einzelne Modelle könnten aber schon früher ausverkauft sein. Die Übersicht findet ihr hier:

Highlight: Sony KE-XH90 ab 729 Euro

Eines der Highlights der Aktion ist der Sony KE-XH90, den ihr in der Größe 55 Zoll schon für 729 Euro (UVP: 1.099€) bekommt. Laut Vergleichsplattformen ist es bereits einige Monate her, dass es dieses Modell oder auch den sehr ähnlichen Sony KD-55XH9005 zuletzt so günstig gab. Nach Angaben von Idealo liegt der aktuell zweitgünstigste Preis bei 889 Euro.

Bild: Der Sony XH90 ist ursprünglich bereits 2020 erschienen, auch wenn die von Amazon verkaufte und bis auf ein paar Einstellungen unveränderte Variante aus 2021 stammt. Die Bildqualität ist auch im Vergleich zu neueren TVs noch immer sehr gut. Dafür sorgen das kontrastreiche VA-Panel, die für den Preis recht hohe Spitzenhelligkeit und das gute Full Array Local Dimming. Letzteres hat er dem Sony X85J aus 2021 voraus, den es ebenfalls im Angebot gibt. Die Triluminos-Technik sorgt ähnlich der etwa von Samsung verwendeten QLED-Technologie für eine bessere Farbwiedergabe.

Gaming: Als Gaming-Fernseher ist der Sony XH90 mit einem Input Lag von rund 15 ms bei 60 Hz und gut 7 ms bei 120 Hz gut geeignet. Durch die beiden HDMI-2.1-Anschlüsse ist zudem Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich. Allerdings funktioniert das nicht immer perfekt, es kann zu Schwächen bei der Bilddarstellung wie verschwommenem Text kommen. Auch das inzwischen durch ein Update nachgelieferte VRR hat manchmal Aussetzer.

Fazit: Der Sony XH90 ist trotz zahlreicher Softwareupdates noch immer nicht ganz frei von Macken. Aufgrund der für den aktuellen Preis wirklich hervorragenden Bildqualität kann man diese jedoch verschmerzen. Auch dem neueren Sony X85J ist er deutlich überlegen, obwohl dieser im aktuellen Amazon-Sale 100 Euro teurer ist.

Weitere Sony-TVs im Angebot bei Amazon (Auswahl):