Amazon bietet heute gleich eine ganze Reihe von 4K-Fernsehern der Marken Hisense, LG und Telefunken günstiger an, die meisten davon zu Bestpreisen. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen kurzen Überblick. Wer lieber gleich weiter zu den Tagesangeboten bei Amazon will, findet diese hier:

Tagesangebote bei Amazon

Die Deals gelten theoretisch bis Mitternacht, können aber auch schon vorher ausverkauft sein.

Hisense: Drei Modelle günstiger als je zuvor

Drei Modelle von Hisense gibt es im Tagesangebot, laut Idealo sind alle drei günstiger als je zuvor. Das hochwertigste ist der 55 Zoll große Hisense 55U7B. Dieser bietet eine höhere Bildqualität als viele günstigere Hisense-TVs, unter anderem aufgrund von Local Dimming. Der Preis liegt bei 439,99 Euro.

Hisense 55U7B (4K, 55 Zoll) für 439,99 Euro bei Amazon

Mit dem Hisense 55AE7000F bekommt ihr ebenfalls ein 55 Zoll großes 4K-TV, das mit 349,99 Euro aber noch etwas günstiger ist. Das Modell zählt aktuell zu den beliebtesten Fernsehern auf Amazon. Die Bildqualität ist für den Preis recht hoch. Auf Local Dimming muss man zwar verzichten, aber immerhin handelt es sich um ein Direct-LED-Panel, das für gleichmäßige Ausleuchtung des Bildes sorgt.

Hisense 55AE7000F (4K, 55 Zoll) für 349,99€ bei Amazon

Der 32 Zoll große Hisense H32BE5500 ist das einzige Modell im Tagesangebot ohne 4K-Auflösung. Mit 1.366 x 768 Bildpunkten und einem Preis von 154,99 Euro eignet er sich vor allem als günstiger Zweitfernseher.

Hisense H32BE5500 (HD, 32 Zoll) für 154,99€ bei Amazon

Alle drei Modelle unterstützen übrigens sämtliche großen Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix, Youtube oder DAZN. Ihr solltet allerdings mit einem recht hohen Input Lag rechnen. Für die konkreten Modelle liegen uns zwar keine verlässlichen Testergebnisse vor, bei vielen Hisense-Modellen liegt die Eingabeverzögerung aber bei 30 bis 50 ms.

LG: Modelle bis 75 Zoll

Das Highlight unter den 4K-Fernsehern von LG ist der LG SM8500, den es in der Variante mit 49 Zoll für 429 Euro oder mit 65 Zoll für 679 Euro gibt. In beiden Fällen unterbietet Amazon die Preise anderer Händler deutlich. Beim LG SM8500 handelt es sich um das einzige Modell im Tagesangebot, das über ein Panel mit nativen 100/120 Hz verfügt. Das kommt der Darstellung schneller Bewegungen zugute.

LG SM8500 (4K, 100 Hz) ab 429€ bei Amazon

Den 55 Zoll großen LG UM7100, die derzeitige Low-Budget-Kaufempfehlung in unserer Liste der besten 4K-TVs für Gamer, bekommt ihr für 389 Euro.

LG 55UM7100 (4K, 55 Zoll) für 389€ bei Amazon

Wem der Fernseher gar nicht groß genug sein kann, kann sich für 849 Euro den 75 Zoll großen LG 75UK6200 zulegen. Für diese Größe ist das kein schlechter Preis, allerdings handelt es sich um ein schon etwas älteres Modell aus dem Jahr 2018.

LG 75UK6200 (4K, 75 Zoll) für 849€ bei Amazon

Telefunken: 43 Zoll für 259,99€

Von Telefunken gibt es den 43 Zoll großen Telefunken XU43J521 für 259,99 Euro. Amazon ist damit laut Vergleichsplattformen 50 Euro günstiger als der zweitgünstigste Anbieter. Zur Qualität des 2020 erschienenen Modells können wir leider noch nicht viel sagen. Der Ruf von Telefunken ist heutzutage eher zweifelhaft, der Telefunken J521 hat auf Amazon aber recht gute Kundenbewertungen bekommen (4,3 von 5 Sternen bei 387 Wertungen).

Telefunken XU43J521 (4K, 43 Zoll) für 259,99€ bei Amazon