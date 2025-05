Warum kaufen auf Amazon gerade alle dieses 5.1-Soundsystem? Der niedrige Preis ist nur ein Grund dafür

Ein Soundsystem mit fünf Speaker und ein Subwoofer – für nicht einmal 120 Euro.

Ich gebe zu, bei diesem Preis für ein komplettes 5.1-Soundsystem war ich anfangs auch skeptisch, aber es hat durchaus Gründe abseits des wirklich lächerlich niedrigen Preises, warum dieses Soundsystem von Auna auf Amazon gerade voll durch die Decke geht. Lasst mich euch erzählen, wieso.

Was ist ein 5.1-Soundsystem eigentlich?

Das ist im Grunde schnell erklärt: Die vordere Zahl gibt an, wie viele Hochtöner die Soundanlage insgesamt zur Verfügung hat, also auf wie vielen Kanälen diese ausgespielt werden. In diesem Fall also fünf. Denn neben dem Hauptlautsprecher bekommt ihr noch vier weitere Speaker, von denen ihr am besten zwei neben dem Hauptlautsprecher aufstellt und die anderen zwei so, dass die den anderen gegenüber liegen, damit eine gute Klangkuppel erzeugt werden kann.

So sieht eine gute Aufteilung der einzelnen Lautsprecher aus.

Und die hintere Zahl steht für die Anzahl der Kanäle, auf den tiefere Töne ausgespielt werden. Davon werden wesentlich weniger gebraucht, da sich tiefere Töne im Vergleich zu hohen nicht nur in eine, sondern in alle Richtungen gleichzeitig ausbreiten. Daher reicht es für das Heimkinosystem völlig aus, einen zentralen Subwoofer zu haben, der bei diesem System von Auna auch gleichzeitig die zentrale Steuereinheit ist.

Preis-Leistung ist das Stichwort

Klar, die Lautsprecher sind nicht gerade die größten und es fehlen auch einige Features wie Dolby Atmos-Unterstützung, aber wer glaubt, das mache den Sound grundsätzlich schlecht, täuscht sich. Wenn ihr alle Lautsprecher gut positioniert und nicht gerade eine Lagerhalle damit beschallen wollt, bekommt ihr fantastischen Stereo-Sound, der im Wohn- oder Arbeitszimmer ordentlich was drauf hat.

Vor allem die Anzahl der Ausspielwege ist bemerkenswert, denn optischen und AUX-Anschlüssen, um das System mit eurem Fernseher, PC oder Reciever anzuschließen, hat das gute Stück auch einen USB-Port und sogar einen Slot für SD-Karten.

Dieses 5.1-Soundsystem ist das perfekte Preis-Leistungs-Upgrade für euer Heimkino.

Wer also seine alte MP3-Sammlung auf einem USB-Stick hat, kann den direkt mit dem System verbinden und sich in die Musik fallen lassen. Natürlich könnt ihr mit Bluetooth auch euer Handy oder euren Laptop mit dem System koppeln und darüber eure Musik oder Podcasts abspielen.

Wer auf der Suche nach einer schicken und günstigen Sound-Lösung für sein Heimkino ist, der ist hier mehr als richtig und gerade lohnt sich das Soundsystem wegen eines schönen Rabattes noch einmal mehr.