Bei Amazon bekommt ihr gerade die große MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra A1 in der Größe 512 GB günstig im Angebot, nämlich für 53,99 Euro (UVP: 102,99 Euro). Damit ist Amazon laut Vergleichsplattformen momentan mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Nach Angaben von Idealo liegt der zweitgünstigste Preis für die Karte derzeit bei 72,35 Euro inklusive Versand.

SanDisk Ultra MicroSD Speicherkarte 512 GB für 53,99€ bei Amazon

Wie gut ist die SanDisk Ultra für die Switch geeignet?

Die SanDisk Ultra A1 ist eine MicroSD-Speicherkarte der Speed Class 10 und der UHS Speed Class U1 mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 120 MB/s. Für die Nintendo Switch, die mindestens 60 MB/s braucht, ist sie damit sehr gut geeignet. Die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra ist zwar eher niedrig, das macht beim Einsatz in der Switch aber nicht viel aus.

Die 512 GB Speicherplatz reichen auf der Switch zudem für eine Menge Spiele, da selbst aufwendigere Switch-Titel in der Regel nicht besonders groß sind. The Legend of Zelda: Breath of the Wild belegt zum Beispiel rund 15 GB. Indie-Titel sind zumeist noch deutlich kleiner. Der interne Speicher der Switch ist übrigens nur 32 GB groß, die neue OLED-Variante wird über 64 GB verfügen.

Offizielle Switch-Speicherkarten im Angebot

Neben der SanDisk Ultra hat Amazon als Teil der Amazon Gaming Week auch noch die offiziell lizenzierten Switch-Speicherkarten von SanDisk im Angebot, und zwar in den Größen 128, 256 und 512 GB. Allerdings ist der Preis im Vergleich zur SanDisk Ultra ziemlich hoch:

Die offiziellen Switch-Speicherkarten haben eine deutlich höhere Schreibgeschwindigkeit als die SanDisk Ultra und taugen deshalb sogar zum Aufnehmen von 4K-Videos. Gerade beim Einsatz in der Switch ist das aber eher mäßig nützlich. Bei der viel wichtigeren Lesegeschwindigkeit ist der Unterschied hingegen gering. Laut Angaben des Herstellers ist die SanDisk Ultra hier mit bis zu 120 MB/s sogar schneller als sie offizielle Switch-Speicherkarte, die nur 100 MB/s schafft.

