Bei Amazon gibt es gerade einen 55 Zoll großen OLED-Fernseher sehr günstig im Angebot: Für den Hisense OLED A81G bezahlt ihr nur noch 619,65 Euro (UVP: 1.199 Euro). Auf der Produktseite wird euch zwar noch ein Preis von 729 Euro angezeigt, wenn ihr aber unterhalb des Preises das Kästchen neben dem Wort „Coupon“ anklickt, werden euch hiervon an der Kasse 15 Prozent abgezogen. Hier geht’s zum Deal:

Alternativ könnt ihr euch übrigens bei Otto den fast identischen Hisense OLED A8G ebenfalls für 619,65 Euro holen. Hier werden euch auf der Produktseite ebenfalls noch 729 Euro angezeigt. Um auf den Deaalpreis zu kommen, müsst ihr den Code verwenden, den ihr unterhalb des Preises unter „15% extra sparen!“ findet. Allerdings kommen bei Otto noch Versandkosten dazu.

Das Angebot bei Otto läuft nur noch bis Dienstag. Da Amazon vermutlich nur mit dem Konkurrenten mitgezogen ist, dürfte der dortige Deal ebenfalls am Dienstag enden.

Was bietet der 4K-Fernseher Hisense OLED A81G?

Bildqualität: Wie für einen OLED-Fernseher üblich bietet der Hisense A81G hohe Bildqualität aufgrund der perfekten Schwarzwerte und des daraus resultierenden hohen Kontrasts. Im Vergleich zu aktuellen High-End-OLEDs wie dem LG OLED C2 oder dem Samsung OLED S95B kann der Hisense A81G zwar unter anderem aufgrund der geringeren Helligkeit nicht ganz mithalten. Verglichen mit anderen Fernsehern seiner Preisklasse macht er aber durchweg eine sehr gute Figur.

Gaming: Den günstigen Preis verdankt der Hisense OLED A81G unter anderem dem Umstand, dass er lediglich über ein 60-Hz-Display verfügt. Auf richtiges HDMI 2.1 mit bis zu 4K 120 fps auf PS5 und Xbox Series X müsst ihr daher verzichten und euch mit maximal 4K 60 fps zufriedengeben. Immerhin wird ALLM unterstützt, der Fernseher schaltet bei Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag soll laut Techweek bei 28 ms liegen. Das ist fürs Gaming zwar akzeptabel, aber doch etwas hoch, auch im Vergleich zu billigen Hisense-TVs ohne OLED-Display, die oft nur halb so viel Input Lag haben.