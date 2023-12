TV-Schnäppchen bei Amazon: 55 Zoll QLED 4K-TV mit Alexa für nur 399€ schnappen!

Falls ihr zu Weihnachten einen Fernseher verschenken wollt, könnt ihr euch bei Amazon jetzt noch schnell einen günstigen QLED-TV sichern.

Bei Amazon laufen gerade die Last Minute Angebote: Ihr könnt euch tausende günstige Schnäppchen aus den verschiedensten Kategorien sichern, die noch rechtzeitig zu Weihnachten geliefert werden. Dazu gehört beispielsweise der mit QLED und Alexa-Sprachsteuerung ausgestattete 4K-Fernseher TCL CF630, für den ihr jetzt in 55 Zoll für nur 399€ und in 50 Zoll für 349€ bezahlt – hervorragende Preise für die gebotene Leistung.

Die Last Minute Angebote bei Amazon laufen prinzipiell noch bis zum 22. Dezember. Ob der TCL CF630 aber noch so lange verfügbar ist, ist eine andere Frage. Hier findet ihr noch mehr Deals aus dem Amazon-Sale:

Der TCL CF630: Günstiger QLED 4K-TV mit Alexa

Durch sein Fire-Betriebssystem bietet der TCL CF630 eine komfortable Bedienung und einen guten App-Support. Er hat aber auch noch andere Qualitäten.

Gute Leistung für wenig Geld: Für seinen günstigen Preis bietet der TCL CF630 eine gute Leistung. Durch die QLED-Technik wird wie bei deutlich teureren Samsung-TVs die Farbdarstellung verbessert. Außerdem sorgt das VA-Panel für guten Kontrast. Ein paar Kompromisse muss man aber natürlich machen. So ist die Spitzenhelligkeit nicht hoch genug, um HDR-Formate wie das prinzipiell unterstütze Dolby Vision voll auszunutzen.

Gaming: Der TCL CF630 unterstützt auf dem Papier zwar HDMI 2.1, verfügt aber nur über ein 60Hz-Display. Ihr bleibt also auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 4K 60 fps beschränkt. Ansonsten ist der Fernseher aber recht gut fürs Gaming geeignet. Der Input Lag ist niedrig genug, um auch in rasanten Multiplayer-Matches schnell reagieren zu können, und durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

Fire-TV mit Alexa: Ein weiterer Pluspunkt des TCL CF630 ist sein Betriebssystem. Er benutzt Amazons Fire OS, das stabil läuft, einen hervorragenden App-Support bietet und sich noch dazu komfortabel bedienen lässt. All das ist bei günstigen 4K-Fernsehern noch immer nicht selbstverständlich. Der TCL CF630 wird sogar mit einer Alexa-Sprachfernbedienung geliefert, was die Navigation durch Menüs und das Finden der eigenen Lieblingsfilme und -serien erheblich erleichtert.

