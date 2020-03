Bei Amazon gibt es gerade den 70 Zoll großen Samsung UE70RU7099 deutlich günstiger, nämlich für 699 Euro statt 839 Euro. Laut Vergleichsportalen ist Amazon damit momentan mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Nach Angaben von Idealo handelt es sich sogar um den bislang günstigsten Preis überhaupt.

Samsung UE70RU7099 (4K, 70 Zoll) statt 839 Euro für 699 Euro

Amazon macht leider keinerlei Angaben dazu, wie lange der Deal gültig sein wird. Das Angebot könnte also noch eine Weile laufen, aber auch jederzeit wieder verschwinden.

Was bietet der Samsung UE70RU7099?

Der Samsung RU7099 zeichnet sich neben einer für den niedrigen Preis guten Bildqualität nicht zuletzt durch seinen niedrigen Input Lag von circa 11 ms aus, was ihn gerade für Gamer interessant macht. Wie bei nahezu allen 4K-Fernsehern dieser Preisklasse ist aber lediglich ein 50/60-Hz-Panel verbaut. Das kann gerade bei sehr großen Bildschirmen dazu führen, dass schnelle Bewegungen weniger flüssig wirken.

Im Vergleich zu Samsung-TVs, die vor 2019 erschienen sind, hat sich zudem die Blickwinkelunabhängigkeit verbessert. Farben verblassen also nicht mehr so stark, wenn man schräg auf den Bildschirm schaut. Der Sound geht gerade im Vergleich zur Konkurrenz in dieser Preisklasse in Ordnung, allzu viel darf man von den beiden 10-Watt-Lautsprechern dennoch nicht erwarten. Wer ein richtiges Kinoerlebnis will, sollte mit einem externen System aufrüsten.

Mehr über den Samsung RU7099 sowie über ähnliche Modelle von Konkurrenten wie LG, Sony oder Philips erfahrt ihr in unserer großen 4K-TV-Kaufberatung für Gamer.

Weitere TV-Angebote bei Amazon

Der Samsung UE70RU7099 ist nicht der einzige UHD-Fernseher, den Amazon gerade günstiger anbietet. Wer sich mit einer kleineren Bildschirmdiagonale zufrieden gibt, kann beispielsweise den 55 Zoll großen Samsung UE55RU7179 für 410,99 Euro (UVP: 749 Euro) bekommen. Zur Übersicht über die TV-Angebote bei Amazon kommt ihr hier:

TV-Angebote bei Amazon