Bei Amazon bekommt ihr gerade den 4K-Fernseher Philips PUS8505 in der Größe 70 Zoll für nur 899 Euro (UVP: 1.349 Euro) im Angebot. Laut Vergleichsplattformen ist das der bislang günstigste Preis überhaupt für das Modell. Das gilt auch dann noch, wenn man die sehr ähnlichen Modelle PUS8555 und PUS8545 in den Vergleich einbezieht. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal gilt. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern. Hier geht's zum Angebot:

Philips 70PUS8505 (4K, 70 Zoll, Ambilight) für 899€ (UVP: 1.349€) bei Amazon

Was bietet der Philips PUS8505?

Bild und OS: Der Philips PUS8505 ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse, der für seinen Preis eine recht gute Bildqualität liefert, ohne sich allerdings im Vergleich zur Konkurrenz besonders auszuzeichnen. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren PUS7805 verfügt er unter anderem über ein Android-basiertes Betriebssystem, das einen sehr viel besseren App-Support bietet als Philips hauseigenes System Saphi.

Ambilight: Das spektakulärste Feature des Philips PUS8505 ist Ambilight. Hierbei wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, was für passende Lichtstimmung im Raum sorgt und außerdem den Bildschirm noch größer erscheinen lässt. Vor allem in dunklen Räumen ist der Effekt sehr beeindruckend, aber selbst bei Tageslicht ist Ambilight noch hübsch anzusehen.

Gaming: Als Gaming-Fernseher schlägt sich der Philips PUS8505 recht ordentlich. Der Input Lag liegt mit rund 20 ms in einem guten Bereich, auch wenn aktuelle Modelle von Samsung, LG und Sony noch niedrigere Werte bieten. Allerdings verfügt der Philips PUS8505 lediglich über ein 60-Hz-Display und bietet dementsprechend kein HDMI 2.1. Zu einem so niedrigen Preis bei 70 Zoll wäre das aber auch etwas viel verlangt.

