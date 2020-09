Bei Amazon läuft gerade eine Aktion, in der ihr sechs Blu-rays für zusammen 40 Euro bekommt. Pro Blu-ray bezahlt ihr somit nur noch 6,67 Euro. Zu Auswahl stehen 346 Titel, darunter viele Klassiker, aber auch ein paar jüngere Filme. Das Angebot gilt noch bis zum 6. September. Hier findet ihr die Übersicht:

Angebot bei Amazon: 6 Blu-rays für 40€

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr einfach sechs Blu-rays aus der Liste auswählen und zusammen in euren Warenkorb legen. Der Preis wird dann während des Bestellvorgangs automatisch angepasst. Hier ein paar Beispiele aus der Auswahlliste:

Animationsfilme: 3 für 2

Daneben läuft noch eine Aktion mit Animationsfilmen auf DVD und Blu-ray, in der ihr drei Titel bekommt und nur die beiden teuersten bezahlen müsst. Zur Auswahl stehen Filme aus einigen der erfolgreichsten Animations-Reihen, beispielsweise Shrek, Madagascar, Drachenzähmen leicht gemacht, Ich - Einfach unverbesserlich oder Kung Fu Panda. Auch in diesem Fall müsst ihr einfach Artikel aus der Aktion auswählen und zusammen in den Warenkorb legen, um den Rabatt zu bekommen. Zur kompletten Liste geht es hier:

3-für-2-Aktion bei Amazon: Animationsfilme im Angebot

Gaming-Angebote bei Amazon

Falls die Filme nicht euren Geschmack treffen, interessiert ihr euch vielleicht dafür, dass es bei Amazon gerade auch eine ganze Reihe Gaming-Angebote gibt. Beispielsweise bekommt ihr einige Ubisoft-Titel sowie ein paar Xbox-One-Spiele günstiger. Darunter findet ihr zum Beispiel Gears 5, Ori and the Will of the Wisps sowie einen Doppelpack mit den beiden Assassin's-Creed-Teilen Odyssey und Origins.

Außerdem gibt es gerade den PS4-exklusiven Blockbuster The Last of Us Part II im Angebot, und zwar sowohl in der Standard-Fassung als auch in der Steelbook Edition. Zur Übersicht über die Gaming-Deals geht es hier:

Gaming-Angebote bei Amazon