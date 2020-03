Wer bisher auf Anthem verzichtet hat, bekommt das Spiel nun bei Amazon im Angebot für nur 8,97 Euro. Dabei handelt es sich sogar um die Legion of Dawn Edition mit zusätzlichen Inhalten.



Anthem Next kommt: Obwohl Anthem viel Kritik einstecken musste, zeigt es ein gewisses Potenzial. Das Grundgerüst macht Spaß, wie auch wir im Test feststellen konnten. Bei der Story und dem Missionsdesign gibt es aber noch einige Mängel.



EA und Bioware haben die Probleme erkannt und das Spiel noch nicht aufgegeben. Es wird eine Art »Anthem 2.0« geben. Die Entwickler haben im Februar 2020 angekündigt Anthem einem Redesign zu unterziehen. Dort sagen sie unter anderem:

"Wir wissen, dass ihr euch eine befriedigendere Loot-Erfahrung, einen besseren Langzeit-Fortschritt und ein erfüllenderes Endgame wünscht. Wir erkennen also an, dass sehr viel mehr Grundlagenarbeit stattfinden muss, um das volle Potenzial von Anthem zu entfalten.



Und deshalb bedarf es einer umfassenderen Neuerfindung unseres Kern-Gameplays mit klareren Zielen, motivierenden Herausforderungen und einer Progression mit bedeutsamen Belohnungen - und natürlich müssen wir auch sicherstellen, dass der Spaß am Fliegen und Kämpfen in unserer Sci-Fi-Welt nicht verloren geht."