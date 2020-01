Insgesamt stehen euch bei Amazon nun 13 Filme zur Auswahl, die ihr jeweils für nur 99 Cent leihen könnt. Im Angebot von Prime Video könnt ihr euch damit günstig einen Filmabend zusammenstellen. Das Angebot gilt bis Sonntag, den 2. Februar und nur für Prime-Mitglieder. Wer möchte, kann an dieser Stelle einfach eine 30-tägige Probemitgliedschaft abschließen und sich damit die Filme ausleihen.



Wichtige Infos zu den geliehenen Filmen: Nachdem ihr einen Film ausgeliehen habt, steht euch dieser 30 Tage zur Verfügung. Anschließend verschwindet er aus eurer Video-Bibliothek bei Amazon. Sobald ihr einen Film anfangt zu schauen, bleiben euch zudem nur noch 48 Stunden, um ihn zu Ende zu sehen. Danach wird er ebenfalls aus eurer Bibliothek genommen.

13 Filme bei Prime Video zum Leihen

Diese Filme könnt ihr bei Prime Video leihen: Euch stehen ein paar interessante Filme zur Auswahl. Bei 99 Cent ist es zudem auch verkraftbar, falls ein Film nicht so gut ist.

Men in Black: International

Anna

Drei Schritte Zu Dir

Arctic

Little

Abgerissen

Hotel Mumbai

Child's Play

Die Stockholm Story - Geliebte Geisel

The Professor and the Madman

The Dead Don't Die

Amundsen - Wettlauf zum Südpol

Beach Bum

Filme für 99 Cent leihen

So könnt ihr Prime Video Filme schauen: Ihr könnt die Filme entweder am PC schauen oder natürlich über die Prime Video-App an eurem Smart-TV, eurer Konsole, eurem Smartphone oder Tablet. Ebenfalls über den Fire TV-Stick.

Alle Angebote bei Amazon