Die Joy-Con-Controller für die Nintendo Switch sind nur selten im Angebot und meist recht nahe am UVP erhältlich. Bei Amazon gibt es nun ein Set zum aktuellen Bestpreis. Außerdem ist eine Nintendo Switch Tasche im Design von Zelda: Breath of the Wild günstiger zu haben.



Wie lange die jeweiligen Angebotspreise gültig sind, ist uns leider nicht bekannt.



Falls ihr eine besonders schöne Nintendo Switch möchtet, dann solltet ihr euch einmal die Switch in der Animal Crossing Edition anschauen.

Joy-Con 2er-Set für Nintendo Switch im Angebot

Im Angebot bei Amazon bekommt ihr das Joy-Con 2er-Set mit den Farben Neon-Grün und Neon-Pink für nur 62,95 Euro. Dieser Preis ist der aktuelle Bestpreis und rund 6 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter. Solltet ihr diese also gerade jetzt brauchen, ist es ein gutes Angebot.

Joy-Con 2er-Set kaufen

Weitere Angebote bei Amazon:

