Erst Ende letzter Woche haben wir von der Ankündigung einer neuen Limited Edition der Nintendo Switch im Animal-Crossing-Design berichtet. Diese soll am 20. März zeitgleich mit dem neuen Serienteil namens New Horizons erscheinen. Nun könnt ihr die schicke Konsole bereits vorbestellen, und zwar für 379,99 Euro. Das mag nach einem recht hohen Preis klingen, in dem Paket ist allerdings auch ein Download-Code für New Horizons enthalten.

Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Limited Edition für 379,99€ bei Amazon

Wer nochmal 20 Euro drauflegt, bekommt noch ein zum Strand-Szenario des Spiels passendes Handtuch mit dazu, natürlich ebenfalls im Animal-Crossing-Look.

Nintendo Switch Animal Crossing Limited Edition + Handtuch für 399,98€ bei Amazon

Natürlich könnt ihr das Spiel auch ohne Konsole und in physischer Form vorbestellen. Der Preis der Retail-Version liegt aktuell bei 59,99 Euro. Für knapp fünf Euro mehr gibt es noch eine Animal-Crossing-Tasche dazu.

Ebenfalls am 20. März erscheint eine neue Switch-Schutztasche im Animal-Crossing-Design, die auch schon jetzt vorbestellbar ist. Mit einem Preis von 24,99 Euro ist sie derzeit ein wenig teurer als vergleichbare Taschen mit Mario- oder Zelda-Designs, die oft zwischen 15 und 20 Euro kosten.

Nintendo Switch Schutztasche im Animal-Crossing-Design für 24,99 Euro bei Amazon

Was ist Animal Crossing: New Horizons?

New Horizons bietet wie seine Vorgänger einen farbenfrohen Look und viel soziale Interaktion mit niedlichen Nachbarn. Einige Änderungen gibt es allerdings auch. So quartieren wir uns nicht mehr in einem fertigen Dorf ein und übernehmen den Bürgermeisterposten. Stattdessen befinden wir uns auf einer einsamen Insel, an deren Strand wir zunächst unser Zelt aufschlagen.

Das Dorf bauen wir nach und nach eigenhändig um uns herum. Crafting soll dabei eine größere Rolle spielen als bisher. Nach und nach stoßen dann weitere Inselbewohner dazu, von denen wir viele schon aus den Vorgängern kennen. Wer mehr erfahren will, findet hier eine Übersicht über unsere bisherigen Berichte zum Spiel.