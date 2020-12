Für Weihnachtsgeschenke sind diese Angebote zwar nicht mehr geeignet, dafür aber als eine freudige Überraschung oder Belohnung nach dem Fest.

PS4 Pro zum Spitzenpreis: Bei Amazon gibt es nun die PS4 Pro generalüberholt und zertifiziert für nur 249,99 Euro. Das ist ein starker Preis für die leistungsstärkste PS4, mit der ihr herausragende Spiele wie The Last of Us 2, Spider-Man und Horizon: Zero Dawn in großartiger Qualität erleben könnt.

PS4 Pro für 250 Euro kaufen

Weitere Angebote rund um die PS4: Das absolut herausragende The Last of Us 2 konnte im Test eine überragende Wertung von 97 Punkte einfahren. Wer das Spiel des Jahres 2020 verpasst hat, kann es sich nun bei Amazon im Angebot günstiger kaufen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen der Steelbook Edition und der Special Edition. Darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere interessante PS4-Deals. Unter anderem mit Ghost of Tsushima.

Spiele für PS4, Xbox One & Switch im Angebot