Der Amazon Prime Day 2020 startet in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 13. Oktober. Doch außerhalb dieses speziellen Dealtages bekommt ihr schon jetzt interessante Angebote bei Amazon. Wer keine PS5 bekommen hat oder erst jetzt eine PS4 kaufen will, kann sich aktuell die PS4 Pro zum derzeit besten Preis sichern.



PS4 Pro Bundle mit FIFA 21: Bei Amazon gibt es die PS4 Pro 1 TB zusammen mit FIFA 21 für nur 359,70 Euro. Somit bezahlt ihr für die PS4 Pro an sich nur rund 300 Euro. Der neueste Ableger der Fußballsimulation ist erst am 9. Oktober erschienen und schon könnt ihr euch dieses Bundle im Angebot kaufen.



Es handelt sich natürlich um das Modell der PS4 Pro, das bereits deutlich leiser ist, als das ursprüngliche Modell. Somit erwartet euch hier nicht der bekannten Düsenjet. Zum Paket dazu gehört außerdem ein seltenes Goldspieler-Pack und drei Leih-Icons für FIFA 21.

FIFA 21 Bundle mit Xbox One & PS4 Slim

Wer keine PS4 Pro braucht, bekommt die kleine Schwester der PS4 Slim mit 500 GB Speicherplatz im Bundle mit FIFA 21. Solltet ihr lieber zur Xbox One S mit 1 TB greifen wollen, dann gibt es das Paket hier für nur 233,94 Euro. Bei Amazon könnt ihr euch zur Zeit also FIFA 21 im Bundle mit den aktuellen Konsolen besonders günstig kaufen.

