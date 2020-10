Der große Countdown zum Amazon Prime Day 2020 läuft. Wie immer erwarten euch eine Vielzahl an Angeboten zum besonderen Dealtag. Allen voran werden erneut die Amazon-Geräte wie der Echo, der Kindle oder das Fire Tablet im Deal sein. Außerdem gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, wie ihr euch Amazon Guthaben für den Prime Day verdienen könnt.

Amazon Prime Day 2020

4 Monate Rückgabezeit: Alles, was ihr seit dem 1. Oktober bei Amazon kauft, könnt ihr besonders lange zurückgeben. Euch bleibt bis zum 31. Januar 2021, um Käufe ab dieser Zeit zurückzuschicken. Somit könnt ihr beim Prime Day bereits Weihnachtsgeschenke kaufen und sie bei Bedarf danach wieder an Amazon schicken. Wenn das Geschenk zum Beispiel nicht gefallen hat.



Amazon Warehouse Angebote: Der Amazon Prime Day bietet euch zudem wieder die Möglichkeit Produkte von Amazon Warehouse mit 20 Prozent Rabatt zu kaufen. Diese gelten allerdings erst ab dem 13. Oktober.

Amazon Warehouse Deals

Amazon Echo, Kindle & Fire TV im Angebot

Bereits ab Montag geht es los: Am 12. Oktober um 12 Uhr starten Angebote für ausgewählte Amazon-Geräte. Darunter der Echo Dot 3. Generation, der Echo Show, der Kindle Paperwhite und einige mehr. Dabei bekommt ihr sie zu folgenden Preisen.

Amazon Guthaben für den Prime Day sichern

So erhaltet ihr Guthaben für den Prime Day 2020: Es gibt bei Amazon aktuell ein paar Aktionen, durch die ihr einige Euro an Guthaben erhalten könnt. Allen voran könnt ihr euch den Amazon Assistenten in Chrome installieren und bekommt dafür 5 Euro Guthaben auf eurem Amazon-Account gutgeschrieben.



Wer bei einem kleinen Unternehmen bis zum 12. Oktober für 10 Euro einkauft, erhält von Amazon außerdem 10 Euro Guthaben für den Prime Day 2020.

Jetzt bei einem kleinen Unternehmen einkaufen

Als Prime-Mitglied könnt ihr euch außerdem eine VISA Kreditkarte von Amazon holen und bekommt dabei direkt eine 50 Euro Gutschrift. Bei Käufen auf Amazon gibt es außerdem bis zu drei Prozent zurück. Die Karte selbst ist im ersten Jahr kostenlos.

Amazon Music & Prime Video Angebote

Aktuell könnt ihr euch vier Monate Amazon Music Unlimited für nur 99 Cent sichern. Mit dem Abo bekommt ihr Zugriff auf Millionen von Songs und könnt sie jederzeit ohne Werbung offline hören.

Amazon Music Unlimited für 99 Cent abonnieren

Des Weiteren gibt es derzeit bei Prime Video die Möglichkeit über 300 Filme für je 97 Cent zu leihen. Viele weitere Blockbuster könnt ihr zudem günstiger kaufen.

