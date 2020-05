Es gibt neue Tagesangebote bei Amazon und dieses Mal sind ein paar Spiele von EA für die Xbox One reduziert. Allen voran könnt ihr euch dabei FIFA 20 günstiger und zum aktuellen Bestpreis kaufen. Ihr habt die Wahl, ob ihr euch die Standard Edition oder die Ultimate Edition kaufen wollt.



Es handelt sich bei den Angeboten jeweils um einen Download-Code und somit bekommt ihr euer Spiel direkt nach dem Kauf. Des Weiteren ist das beste Need for Speed seit Jahren ebenfalls im Angebot. Need for Speed Heat motiviert und ist dabei noch ein Tuning-Monster wie sich in unserem Test herausgestellt hat.



Xbox Spiele im Angebot als Download-Code:

Alle Angebote bei Amazon

Days of Play 2020 bei Amazon

Des Weiteren finden derzeit die Days of Play statt. Bei dieser Aktion könnt ihr euch zum Beispiel 12 Monate PlayStation Plus, die PS4 Pro, Spiele und PlayStation VR bei Amazon günstiger kaufen.

10 0 Mehr zum Thema PlayStation Days of Play 2020: PS Plus, Spiele, VR & PS4 Pro im Angebot [Anzeige]