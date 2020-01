Amazon hat wieder neue Angebote des Tages und dieses Mal könnt ihr euch einen neuen 4K-Fernseher zulegen. Dabei stehen euch mehrere Modelle zur Wahl, die ihr mit 55 oder 65 Zoll bekommen könnt. Wie für Tagesangebote üblich gelten diese nur am heutigen Montag bis 23:59 Uhr MEZ oder solange der Vorrat reicht.



Darüber hinaus gibt es derzeit Gaming-Produkte von Logitech im Angebot günstiger. Darunter das Logitech G920 Lenkrad für 187,99 Euro.

Hisense H65U8B 4K TV zum aktuellen Bestpreis

Das steckt im Hisense H65U8B: Der 4K-Fernseher bietet allen voran eine 65 Zoll Bildschirmdiagonale und fällt somit recht groß aus. Für die nötige Bildqualität sorgt Hisense ULED-Technologie in Kombination mit einem großen Farbspektrum und 100 Hz mit MEMC-Technologie. Letztere soll für eine besonders hohe Schärfe sorgen.



Des Weiteren kommen HDR1000, HDR10+ und Dolby Vision zum Einsatz. Beim Upscaling von Full-HD-Inhalten auf 4K verspricht Hisense zudem eine hohe Qualität. Darüber hinaus verfügt der Hisense-TV über das VIDAA AI 3.0 Smart OS.

So gut ist das Angebot: Im Deal bei Amazon kostet der Hisense 4K TV heute nur 899,99 Euro, was der aktuelle Bestpreis für den Fernseher ist. Zudem ist er damit 100 Euro günstiger als beim nächstbesten Anbieter. Den Hisense H65U8B könnt ihr auch in fünf bequemen Raten zu je 180 Euro bezahlen, sollte dies euch besser passen.

