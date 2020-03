Amazon bietet aktuell ein besonders interessantes Angebot für alle Leseratten unter euch an. Der Kindle ist in verschiedenen Versionen um bis zu 30 Prozent reduziert. Dadurch bekommt ihr den beliebten Paperwhite bereits ab 89,99 Euro.



Überall lesen, alle Bücher immer dabei: Mit dem Kindle könnt ihr tausende Bücher jederzeit überall hin mitnehmen. Mit dem Kindle Paperwhite und dem Kindle mit Frontlicht seid ihr in der Lage zu jeder Tageszeit lesen zu können, ohne dass ihr eine zusätzliche Lichtquelle benötigt.



Der Paperwhite ist zudem wasserfest, sodass ihr ihn auch problemlos mit in die Badewanne nehmen könnt.



Wer möchte, kann für seine Kinder die spezielle Kindle Kids Edition mit schicker Hülle kaufen. Dabei bekommt ihr eine zwei Jahre Sorglos-Garantie. Egal, was mit dem Kindle passiert, Amazon ersetzt ihn euch kostenfrei. Außerdem gibt es ein Jahr Zugriff auf FreeTime Unlimited mit mehr als tausend Bücher ohne Zusatzkosten. Darunter Harry Potter, Die Drei ??? und mehr.

Kindle eReader im Angebot

Alle Kindle könnt ihr zudem mit einer Ratenzahlung über fünf Monate kaufen.

Große Auswahl an Büchern mit Kindle Unlimited

Vielfältige Inhalte für den Kindle: Insgesamt stehen über 5,5 Millionen Bücher zur Auswahl. Manche sind im Prime-Abo bereits kostenlos enthalten. Zum Beispiel gibt es derzeit die ersten beiden Harry Potter-Bücher für den Kindle kostenlos mit der Prime-Mitgliedschaft.



Auf dem Kindle kann mittlerweile Audible genutzt werden, wenn ihr eure Bluetooth-Kopfhörer mit ihm verbindet. So lassen sich auch Hörbücher mit ihm hören. Eine Akkuladung hält darüber hinaus mehrere Wochen.



Das Kindle Unlimited Abo kostet euch 9,99 Euro im Monat und ihr bekommt damit Zugriff auf über eine Million eBooks, ausgewählte Magazine und tausende Hörbücher.

Kindle Unlimited abonnieren

