Amazon hat derzeit ein paar Top-Angebote. Darunter finden sich auch 4K-Fernseher von Philips, zwei Modelle setzen sogar auf die OLED-Technologie. Ihr bekommt diese 4K TVs jeweils zum absoluten Bestpreis und könnt euch damit besonders günstig einen neuen Fernseher kaufen.



Keiner hat HDMI 2.1: Vorne weg möchten wir gleich darauf hinweisen, dass keiner der hier vorgestellten Philips 4K-Fernseher über HDMI 2.1 verfügt. Wer also für seine PS5 oder Xbox Series X darauf besonderen Wert legt, sollte zu anderen Modellen oder Hersteller greifen.



So gilt das Angebot: Die Deals für die Philips 4K-Fernseher gelten noch bis einschließlich Freitag und solange der Vorrat reicht.

Philips 4K-Fernseher im Angebot

Philips 65OLED934 4K TV mit Ambilight

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet bei Amazon den Philips 65OLED934 4K TV für nur 2.099 Euro. Damit ist Amazon rund 140 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter. Außerdem gab es den Fernseher noch nie günstiger, wenn man einberechnet, dass bei anderen Shops noch Versandkosten anfallen.



Das erwartet euch: Allen voran verfügt der Philips 65OLED934 über eine 65 Zoll Bildschirmdiagonale und löst mit UHD auf. Des Weiteren setzt Philips auf die OLED-Technologie, die für ein herausragendes Schwarz und brillante Farben sorgt. In Kombination mit dem dreiseitigem Ambilight ergibt sich so ein besonderes Fernsehererlebnis.



Darüber hinaus gibt es bei diesem Modell eine Soundbar von Bowers & Wilkins, die für einen starken Sound sorgt. Außerdem erwarten euch folgende Features.

HDR10+ und HLG

Dolby Vision

P5 Pro Perfect Picture Engine

Android TV

Philips 65OLED834 4K TV bei Amazon kaufen

