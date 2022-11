Amazon Black Friday: Toller 4K-TV mit 120 Hz & Mini LED jetzt günstig wie nie

Im Amazon Black Friday gibt es neben vielen weiteren Angeboten auch eine Menge günstige 4K-Fernseher. Eines der Highlights ist der Hisense U81HQ, der dank 120 Hz und Mini-LED-Display tolle Qualität bietet und nun zum günstigen Preis von 729€ für 55 Zoll zu haben ist. So günstig waren laut Vergleichsplattformen weder dieses Modell noch die sehr ähnlichen Varianten U8HQ und U87HQ je zuvor zu bekommen. Bei MediaMark und Saturn beispielsweise zahlt ihr für den Hisense U87HQ mit 55 Zoll aktuell 1089€. Hier geht’s zum Amazon-Deal:

Was bietet der Hisense U81HQ 4K-Fernseher?

Bild fast auf OLED-Niveau: Der Hisense U81HQ 4K-TV ist ein hochwertiger Fernseher aus 2022 und eine Variante des Hisense U8H. Er verfügt über ein Mini-LED-Display, das durch seine kleineren Dioden eine bessere Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen und hohen Kontrast ermöglicht. Letzterer ist zwar trotzdem nicht so hoch wie bei OLED-TVs, dafür ist die Helligkeit höher, was der HDR-Darstellung zugute kommt. Insgesamt ist der Hisense U81HQ dadurch nicht weit von OLED-Qualität entfernt. Zum Vergleich: Die TV-Experten von RTINGS geben dem Hisense U8H 8,6 von 10 Punkten, der deutlich teurere LG OLED C2 kommt auf 9,0 Punkte.

120 Hz und HDMI 2.1: Der Hisense U81HQ verfügt über ein 120-Hz-Display und über HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Durch diese ist Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Letzteres sorgt dafür, dass der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz schaltet. Der Input Lag beträgt 7 bis 7,5 ms bei 120 Hz und 15 bis 16 ms bei 60 Hz, was fürs Gaming sehr gute Werte sind.

