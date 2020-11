Amazon hat seine Black Friday Angebote gestartet. Während der Händler seine zahlreichen PS4-Angebote prominent auf der Seite platziert hat und bewirbt, ist es um die Nintendo Switch bislang eher ruhig geblieben. Ein paar Angebote finden sich aber doch, wenn man danach sucht:

Joy-Cons für 57,99 Euro

Die Joy-Cons von Nintendo gibt es gerade in verschiedenen Farben für 57,99 Euro. Noch günstiger bekommt ihr sie laut Vergleichsplattformen momentan nirgendwo. Der Deal ist schon seit ein paar Tagen verfügbar. Wir nehmen deshalb an, dass er bis zum Caber Monday am 30. November andauern wird oder eben solange der Vorrat reicht.

Nintendo Joy-Cons für 57,99€

Beboncool Switch Controller

Nur heute gibt es mit dem Beboncool Controller eines der beliebtesten Dritthersteller-Gamepads für die Switch günstiger, nämlich für 19,99 Euro statt 27,99 Euro. Für seinen Preis bietet der kabellose Controller gute Qualität und auch die meisten Funktionen des Nintendo Switch Pro Controllers sind enthalten, einschließlich Bewegungssensoren. Der NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos fehlt bei dieser Version aber und statt HD Rumble gibt's nur normale Vibration.

Beboncool Switch Controller statt 27,99€ für 19,99€

Switch-Spiele reduziert

Auch einige Spiele für die Nintendo Switch gibt es im Angebot. Besonders günstig ist Super Mario Maker 2, das ihr momentan für 30,77 Euro bekommen könnt. Das neue Hyrule Warriors: zeit der Verheerung gibt es für 49,99 Euro. Außerdem sind eine ganze Reihe von First-Party-Titeln für 44,99 Euro zu haben. Hier eine Auswahl:

Beachtet bitte, dass Preise für Spiele sich bei Amazon erfarhrungsgemäß sehr schnell ändern können.

Taschen und Zubehör-Sets

Zudem bekommt ihr einige Switch-Taschen und Zubehör-Sets mit nützlichen Kleinigkeiten (z.B. Displayschutz, Hüllen, Griffe, Thumb Grips und so weiter) günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Nintendo Switch Lite mit Animal Crossing bei MediaMarkt

Was Switch-Konsolen angeht, hält sich Amazon hingegen bislang mit Angeboten zurück. Immerhin könnt ihr aber bei Mediamarkt und Saturn die Nintendo Switch Lite im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons und drei Monaten Nintendo Switch Online für günstige 199,83 Euro bekommen. Hier geht's zum Angebot:

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 Monate Switch Online für 199,83€ bei MediaMarkt

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 Monate Switch Online für 199,83€ bei Saturn

Weitere Black Friday Angebote

Natürlich hat der Black Friday noch sehr viel mehr zu bieten, zumal neben Amazon auch andere Händler wie MediaMarkt, Saturn, Otto oder Ebay bereits zahlreiche Angebote gestartet haben. Hier haben wir euch eine Übersicht mit den wichtigsten Infos und einigen der interessantesten Deals zusammengestellt:

