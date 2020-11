Schon einen Tag früher als andere Händler hat Amazon um Mitternacht seinen Black Friday Sale gestartet. Unter den Angeboten finden sich eine ganze Reihe Gaming-Deals. Vor allem die PS4 wird gut bedient. Natürlich gibt es auch wieder 4K-Fernseher im Angebot, darunter ein günstiger QLED-TV von Samsung. Die Highlights stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor. Zur Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Amazon: Zu den Angeboten des Black Friday

Der Black Friday bei Amazon dauert volle zwei Tage und endet am Freitag um 23:59 Uhr. Übrigens sind nicht alle Angebote gleich von Anfang an verfügbar. Einige Deals starten erst später, außerdem wird es über die nächsten zwei Tage verteilt immer wieder Blitzangebote geben. Die Angebote der Black Friday Woche laufen danach noch bis zum Cyber Monday am 30. November weiter.

PSVR-Bundles und DualShock 4 im Angebot

Wer in die virtuellen Welten von PlayStation VR einsteigen möchte, kann am Black Friday zwei verschiedene Bundles mit dem PSVR-Headset günstiger bekommen. Das Bundle mit Headset, Kamera und der Minispielesammlung VR Worlds bekommt ihr für 199,99 Euro. Das erst am Freitag erscheinende PSVR Mega Pack 3 enthält zum Preis von 229,99 Euro auch noch Blood & Truth, Astro Bot Rescue Mission, Moss und Everybody's Golf VR. Die Spiele sind den Aufpreis allemal wert.

Außerdem bekommt ihr den DualShock 4 PS4-Controller im Angebot. Die günstigste Variante in schlichtem Schwarz gibt es für 39,49 Euro. Andere Versionen in Rot und Weiß kosten 39,99 Euro.

PS4-Bundles mit Hits aus 2020

Außerdem gibt es PS4-Bundles, die neben der Konsole mit 500 GB auch einen zweiten Controller und einen von zwei aktuellen PS4-Hits enthalten: Last of Us 2 oder Ghost of Tsushima.

PS4-Spiele: Last of Us 2, Dreams und mehr

Auch eine ganze Reihe von PS4-Spielen sind reduziert, darunter ein paar Exklusivtitel aus diesem Jahr wie The Last of Us Part 2 und Dreams. Hier eine Auswahl:

4K-Fernseher: Samsung QLED Q60T ab 449€

Unter den 4K-Fernseher ist der Samsung Q60T eines der Highlights. Diesen bekommt ihr in verschiedenen Größen von 43 bis 65 Zoll im Angebot. Die Preise beginnen dabei schon ab sehr günstigen 449 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon im Moment mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter.

Samsung Q60T (4K, 43 bis 65 Zoll, QLED, HDMI 2.1) ab 449€

Der Samsung Q60T verfügt für seinen Preis über eine hohe Bildqualität, nicht zuletzt dank der QLED-Technik, die für bessere Farbdarstellung sorgt. Auch beim Kontrast schneidet das Modell sehr gut ab, sogar im Vergleich zu vielen teureren Fernseher. Als Gaming-Fernseher ist der Samsung Q60T aufgrund seines niedrigen Input Lags von 14 ms bzw. 7 ms mit VRR gut geeignet. HDMI 2.1 oder ein 120-Hz-Display besitzt er allerdings nicht.

Weitere TV-Angebote (Auswahl):

Weitere Black Friday Angebote

Natürlich sind die hier aufgeführten Angebote nur ein kleiner Teil des Black Friday bei Amazon. Die Aktion umfasst insgesamt Tausende Deals aus den verschiedensten Bereichen. Zur Übersicht geht es hier:

Amazon: Zu den Angeboten des Black Friday

Falls ihr euch hingegen fragt, welche Angebote bei anderen Händlern bisher schon an den Start gegangen sind, haben wir euch hier einen Übersichtsartikel zusammengestellt:

1 1 Mehr zum Thema Black Friday 2020 Guide: So spart ihr am meisten beim Deal-Event des Jahres [Anzeige]