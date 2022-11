Amazon Black Friday: Hunderte Spiele für PS4 & PS5 im Angebot

Amazon hat seinen großen Black Friday Sale 2022 gestartet und unter den Angeboten findet sich eine riesige Auswahl an Spielen für PS4 und PS5. Mit dabei viele große Exklusivtitel wie Horizon Forbidden West oder beide Teile von The Last of Us. Sogar das erst kürzlich erschienene A Plague Tale Requiem gibt es günstiger. Hier eine Liste mit einigen Highlights:

Die Angebote sind noch bis zum Ende des Sales am 28. November gültig, einzelne Spiele könnten aber schon lange vorher ausverkauft sein. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele für PS4 und PS5 im Amazon Black Friday Sale findet ihr hier:

Weitere Black Friday Angebot

Der Amazon Black Friday Sale hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Neben Spielen und Zubehör für Konsolen gibt es beispielsweise auch Fernseher, Handys und Tablets günstiger. Obwohl der richtige Black Friday eigentlich erst am 25. November stattfindet, haben neben Amazon übrigens auch andere Händler bereits ihre Black Friday Sales gestartet, beispielsweise MediaMarkt, Saturn und Otto. Die besten Angebote findet ihr in unserer Black Friday Übersicht auf GamePro.

