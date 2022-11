Amazon Black Friday: Nintendo Switch Bundle mit Mario Kart 8 zum Bestpreis kaufen

In den Black Friday Sales bei Amazon, MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt ein Bundle mit der Nintendo Switch (Edition 2019), Mario Kart 8 Deluxe als Download-Code und 3 Monaten Nintendo Switch Online im Angebot bekommen, und zwar für 288€. Damit sind die drei Händler laut Vergleichsplattformen deutlich günstiger als alle anderen. Hier findet ihr die Deals:

Der Versand ist auch bei MediaMarkt und Saturn kostenlos. Die Angebote laufen theoretisch noch bis zum 28. November. Es ist aber gut möglich, dass sie schon vorher ausverkauft sind oder wieder verschwinden.

Normale Nintendo Switch oder Switch OLED?

Bei der Konsole im Bundle handelt es sich um die normale Nintendo Switch und nicht um die Nintendo Switch OLED, die einen besseren und etwas größeren Bildschirm bietet, aber eben auch teurer ist (derzeit 333€ bei Amazon). Leistungsfähiger ist die Switch OLED jedoch nicht. Sofern ihr die Konsole ohnehin vor allem stationär am Fernseher verwendet, könnt ihr also beruhigt zur normalen Switch greifen.

Die Nintendo Switch OLED haben wir bislang übrigens noch in keinem der aktuellen Black Friday Sales besonders günstig gesehen. Es ist aber natürlich möglich, dass in den nächsten Tagen noch ein guter Deal kommt.

Weitere Black Friday Angebote

In den Black Friday Sales bei Amazon, MediaMarkt und Saturn findet ihr noch viele weitere günstige Angebote, zum Beispiel Spiele, Fernseher und Handys. Bis zum Black Friday am 25. November können immer wieder neue Deals hinzukommen. Auf unserer GamePro-Übersicht zum Black Friday halten wir euch über die Highlights, insbesondere aus dem Gaming-Bereich, auf dem Laufenden. Den Überblick über alle Angebote in den Sales findet ihr hier: