Nachdem Amazon bereits am letzten Freitag die Black Friday Woche gestartet hat, folgte heute um Mitternacht (und damit einen Tag zu früh) auch der Startschuss für den richtigen Black Friday Sale. Dieser bringt noch einmal Tausende neue Angebote aus den verschiedensten Bereichen. Darunter befinden sich zum Beispiel einige günstige 4K-Fernseher, die wir uns in diesem Artikel etwas näher ansehen. Der Sale soll mindestens 48 Stunden dauern, in dieser Zeit dürften weitere Angebote dazukommen. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Hisense AE7000F 4K-TV für 289 Euro

Den Hisense AE7000F in der Größe 43 Zoll bekommt ihr jetzt schon für 289 Euro statt 359 Euro. Laut Vergleichsplattformen gibt es weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen A7100F irgendwo anders so günstig. Der Hisense AE7000F bietet für seinen Preis eine recht gute Bildqualität, was vor allem am kontrastreichen VA-Panel liegt. Der App-Support ist zwar etwas beschränkt, die meisten großen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Youtube sind aber dabei.

Zum Input Lag liegen uns leider keine genauen Zahlen für dieses Modell vor, dieser liegt aber bei allen 4K-TVs von Hisense aus 2020 bei unter 20 ms. Bei dem sehr ähnlichen Hisense A7500F wurden sogar sehr niedrige 11 ms gemessen. Damit ist der Fernseher gut fürs Gaming geeignet. HDMI 2.1 oder ein 120-Hz-Panel bekommt man zu diesem Preis aber nicht.

Samsung QLED Q70A 4K-TV mit HDMI 2.1

Den Samsung QLED Q70A bekommt ihr in der Größe 55 Zoll schon für 769 Euro. Auch andere Größen sind reduziert. Der Samsung Q70A bietet ebenfalls ein kontrastreiches VA-Display, ist einem Low-Budget-Fernseher wie dem Hisense AE7000F aber bei der Bildqualität nochmal deutlich überlegen, unter anderem aufgrund der weit höheren Spitzenhelligkeit. Diese sorgt dafür, dass HDR besser ausgenutzt werden kann. Auch der App-Support ist besser als beim Hisense-Fernseher.

Was die Gaming-Performance angeht, glänzt der Samsung QLED Q70A durch einen niedrigen Input Lag von 11 ms bei 60 Hz und 5 bis 6 ms bei 120 Hz. Er unterstützt zudem HDMI 2.1 auf einem der vier Ports. Dadurch ist mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120 fps möglich.

Weitere TV-Angebote (Auswahl):

Weiter neue TV-Angebote im Amazon Black Friday Sale findet ihr hier:

Soundbars von Samsung

Aktuelle 4K-Fernseher zeichnen sich selten durch besonders guten Sound aus, das gilt leider auch weitgehend für die oben aufgeführten Modelle. Für den Fall, dass ihr mit einem externen Gerät nachbessern wollt, gibt es auch ein paar Soundbars von Samsung im Angebot. Das günstigere 3.0-Modell, das ihr für 159 Euro bekommt, gab es laut Vergleichsplattformen noch nie auch nur annähernd so günstig, der bisherige Bestpreis lag nach Angaben von Idealo bei 212,25 Euro.

20% Rabatt auf ausgewählte Warehouse-Deals

Außerdem bekommt ihr jetzt 20 Prozent Extra-Rabatt auf ausgewählte Warehouse Deals, was besonders attraktiv ist, da diese oft ohnehin schon sehr günstig sind. Es handelt sich dabei um gebrauchte und geöffnete Produkte aus Warenrücksendungen. Da Warehouse Deals sehr schnell wechseln bzw. ausverkauft sind, gibt es leider wenig Sinn, wenn wir euch an dieser Stelle einzelne Angebote heraussuchen. Ihr werdet euch also selbst durch die momentan rund 20.000 Deals der folgenden Liste wühlen müssen:

Black Friday 2021: Die besten Angebote

Nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Händlern wie MediaMarkt, Saturn oder Otto laufen bereits Black-Friday-Angebote. In den kommenden Tagen werden noch weitere Shops und Deals dazukommen. Unsere Übersichtsseite hält euch dabei stets auf dem Laufenden: