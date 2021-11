Amazon kann den Black Friday dieses Jahr offenbar gar nicht erwarten: Bereits vor Wochen wurden die frühen Black Friday Angebote gestartet, seit Freitag letzter Woche läuft die Black Friday Woche. Nun geht auch der richtigeBlack Friday Sale an den Start, und zwar heute um Mitternacht und damit einen Tag zu früh. Sobald die Angebote online sind, werdet ihr sie hier finden:

Der Black Friday Sale soll laut Amazon 48 Stunden lang dauern. Ob sämtliche Angebote sofort um Mitternacht verfügbar sein werden, können wir noch nicht sagen. In vergangenen großen Sales bei Amazon war es oft so, dass zwar der Großteil der Deals sofort gestartet wurde, bestimmte Highlights aber erst nach und nach folgten. Falls ihr heute um Mitternacht noch nicht das erhoffte Angebot findet, kann es sich also lohnen, später nochmal reinzuschauen.

Zugleich solltet ihr aber bedenken, dass die besten Angebote in den Black Friday Sales bei Amazon oft sehr schnell ausverkauft sind. Das gilt ganz besonders für den Gaming-Bereich. Es könnte sich also durchaus lohnen, heute bis Mitternacht wach zu bleiben.

Aktuelle Gaming-Deals bei Amazon

Bis dahin kann es sich lohnen, schon mal einen Blick auf die aktuellen Gaming-Deals bei Amazon zu werfen. Schließlich sind schon seit Beginn der Black Friday Woche Hunderte Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch reduziert. Auch Gaming-Zubehör wie Headsets und Controller gibt es günstiger. Eine Übersicht findet ihr hier:

Black Friday 2021: Die besten Angebote

Neben Amazon haben auch schon viele andere Händler wie Saturn, MediaMarkt und Otto Black-Friday-Aktionen gestartet. Auch hier werden in den nächsten Tagen sicherlich noch eine Menge neuer Deals dazukommen. Damit ihr in dem Chaos stets den Überblick behaltet, haben wir euch hier eine Übersicht zusammengestellt: