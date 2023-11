Amazon Black Friday Start 2023: Diesen Tag solltet ihr euch rot im Kalender anstreichen!

Amazon startet seinen Black Friday Sale 2023 eine Woche vor dem richtigen Black Friday. Schon jetzt gibt es erste Vorab-Angebote.

Amazon hat bekannt gegeben, wann der große Black Friday Sale 2023 startet: Die riesige Rabattaktion soll am 17. November beginnen, also genau eine Woche vor dem richtigen Black Friday, und volle elf Tage lang bis zum Cyber Monday am 27. November laufen. Eine exakte Uhrzeit hat Amazon noch nicht angekündigt, vermutlich geht es aber auch diesmal wieder pünktlich um Mitternacht los. Sobald die Angebote laufen, werdet ihr sie hier finden:

Wie viele Angebote direkt zum Start des Sales verfügbar sein werden und wie viele erst später anlaufen, ist nicht bekannt. In den letzten Jahren hat Amazon jedoch die meisten seiner Deals direkt am ersten Tag gestartet. Da die besten Angebote schnell ausverkauft sein können, solltet ihr deshalb besser gleich am 17. November einen Blick auf den Sale werfen.

Frühe Black Friday-Angebote bei Amazon laufen schon

Amazon hat bereits ein paar frühe Black Friday-Angebote gestartet, darunter eine 2-für-1-Aktion mit dem Smart-Lautsprecher Echo Pop.

Schon vor dem 17. November könnt ihr bei Amazon einige günstige Vorab-Angebote zum Black Friday bekommen. Ein paar der frühen Deals, die vor allem Amazon-Eigenmarken wie Fire Tablets und Echo-Lautsprecher betreffen, wurden sogar bereits gestartet.

Zum Teil laufen diese Angebote noch bis zum Ende des Sales am 27. November, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Andere sind reine Vorab-Deals, die schon am 16. November und somit noch vor dem Start des richtigen Black Friday Sales enden. Zu diesen gehören beispielsweise die 2-für-1-Angebote mit den Smart-Lautsprechern Echo Pop und Echo Show 5. Hier ein paar der wichtigsten schon laufenden Vorab-Deals:

Mehr Infos und Vorab-Angebote findet ihr hier:

Amazon Black Friday 2023: Was werden die besten Angebote?

Noch ist unbekannt, welche Angebote Amazon dieses Jahr zum Black Friday starten wird. Die Chancen stehen aber gut, dass die PS5, 4K-TVs und das eine oder andere VR-Headset dabei sein werden.

Welche Angebote Amazon während seiner Black Friday-Woche starten wird, ist noch nicht bekannt. Die Chancen stehen aber gut, dass erstmals neben der Nintendo Switch auch die PlayStation 5 und die Xbox Series X dabei sein werden. Bei der PS5 solltet ihr vor allem auf die aktuellen Bundles achten, das Paket mit Call of Duty: Modern Warfare 3 ist sogar jetzt schon günstig.

Mit viel Glück könnte es sogar schon Rabatte auf die neuen VR-Headsets aus 2023, also auf PSVR 2 und die Meta Quest 3, geben. Außerdem ist der Black Friday natürlich immer eine gute Gelegenheit, um hochwertige Gaming-Fernseher mit 120Hz und HDMI 2.1 günstig abzustauben. Hier eine kleine Auswahl an Produkten, die ihr am besten schon zum Sale-Start im Auge haben solltet:

Wenn ihr stets den Überblick über die besten Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung behalten wollt, solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen. Aktuell sind beispielsweise diese Angebote einen Blick wert: