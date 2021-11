Nachdem MediaMarkt und Saturn am Abend bereits den ersten Schritt gemacht haben, hat um Mitternacht nun auch Amazon seine Black Friday Woche gestartet. Der Sale soll hier bis zum 29. November laufen, also einen Tag länger als bei MediaMarkt und Saturn. Wir nehmen an, dass Amazon im Laufe dieser langen Zeit noch eine Menge weiterer Angebote bringen wird. Details dazu sind aber noch nicht bekannt. Hier findet ihr erst mal die aktuellen Deals:

Was sind die besten Black Friday Deals bei Amazon?

Fernseher

Zum Auftakt hat Amazon unter anderem eine ganze Menge 4K-Fernseher der unteren bis mittleren Preisklasse im Angebot. Mit dem LG NANO869 und dem Sony X85J sind auch zwei Fernseher mit HDMI 2.1 dabei, die mit der PS5 oder der Xbox Serie X 120 fps bei 4K-Auflösung liefern können.

Spiele

Außerdem gibt es bislang rund 300 Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch günstiger. Hier nur ein paar Beispiele:

Für die Spiele-Deals hat Amazon glücklicherweise eine eigene Übersichtsseite erstellt, sodass ihr euch leicht selbst einen Überblick über die Deals verschaffen könnt:

PlayStation-Angebote

Seltsamerweise hat Amazon neben dieser großen Gaming-Aktion auch noch eine kleinere Aktion nur mit PlayStation-Angeboten gestartet. In dieser findet ihr neben Exklusivtiteln wie Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Returnal oder Ghost of Tsushima auch 12 Monate PS Plus für 39,99 Euro:

Mehr Amazon-Deals

Neben den erwähnten gibt es in der Black Friday Woche bei Amazon natürlich noch tausende weitere Deals. Die besten werden wir euch morgen und in den kommenden Tagen heraussuchen und separat darüber berichten. Wer nicht so lange warten will, kann hier selber suchen:

Weitere Black-Friday-Angebote

Wie gesagt, haben MediaMarkt und Saturn ihre Black Friday Sales bereits am Abend gestartet. Am Freitag dürften einige weitere Händler nachziehen. Auch bei Amazon könnten schon bald neue Deals dazukommen. Damit ihr den Überblick behaltet und keine guten Gaming-Angebote verpasst, haben wir euch hier eine Übersichtsseite zusammengestellt: