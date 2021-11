Bereits um Mitternacht hat Amazon seine Black Friday Woche gestartet, die noch bis zum 29. November laufen sollen. Schon im Laufe des ersten halben Tags hat Amazon allerdings so manchen Preis angepasst und nach unten korrigiert, vermutlich um die Konkurrenz zu unterbieten. Betroffen davon ist unter anderem der im letzten Jahr erschienene Exklusivhit The Last of Us 2, den ihr jetzt schon für 10 Euro bekommen könnt. Hier geht’s zum Deal:

Weil The Last of Us Part II erst ab 18 freigegeben ist, kommen zu diesem Preis allerdings noch 5 Euro Versandkosten hinzu. Da ihr diese Extrakosten natürlich nur einmal pro Bestellung zahlt, fällt der Aufpreis weniger ins Gewicht, wenn ihr die Gelegenheit nutzt, um euch gleich noch andere ab 18 freigegebene Spiele aus dem Black Friday Sale zu holen.

PlayStation-Angebote bei Amazon

Fündig werden könnt ihr dabei unter anderem auf der Übersichtsseite, die Amazon eigens für PlayStation-Angebote eingerichtet hat. Auf dieser gibt es neben dem DualSense PS5-Controller und PS Plus auch PlayStation-exklusive Spiele wie Demon's Souls oder Returnal. Wir gehen davon aus, dass hier in nächster Zeit noch weitere Angebote dazukommen werden, zumal einige der aufgeführten Spiele noch gar nicht reduziert sind.

4 0 Mehr zum Thema Amazon – Black-Friday-Start: Rund 300 Spiele im Angebot, günstige 4K-TVs [Anzeige]

Weitere Spiele-Deals bei Amazon

Multiplattformspiele sowie Spiele für Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch findet ihr hingegen in der Gesamtübersicht über die Gaming-Angebote. Hier hat Amazon bislang gut 300 Deals zu bieten. Mit dabei sind unter anderem FIFA 22 für 40 Euro (PS4-Version) und Marvel's Guardians of the Galaxy für 32,99 Euro. Auch hier dürfte es im Lauf der nächsten zehn Tage noch weitere Angebote geben. Die Preise können sich außerdem jederzeit ändern.

Black Friday 2021: Unser Überlick

Neben Amazon haben natürlich auch schon viele andere Händler wie Saturn, MediaMarkt und Otto die ersten Angebote gestartet. Damit ihr keine guten Gaming-Deals verpasst, haben wir euch hier eine Übersicht über die wichtigsten Angebote und Aktionen zusammengestellt: