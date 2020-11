Als Teil der Black Friday Woche gibt es heute bei Amazon Fernseher von Hisense im Tagesangebot. Fünf 4K-TVs und ein HD-TV stehen zur Auswahl. In diesem Artikel stellen wir euch die Modelle kurz vor. Wer gleich zur Aktion möchte, findet diese hier:

Amazon Black Friday Woche: Hisense TVs im Tagesangebot

Hisense AE7000F mit 50 und 70 Zoll

Den Hisense AE7000F mit 50 Zoll gibt es heute für 299,99 Euro statt 374 Euro, das Modell mit 70 Zoll bekommt ihr für 669,99 Euro. Der AE7000F ist ein 2020 erschienener 4K-Fernseher, der trotz seines niedrigen Preises solide Bildqualität und einen zufriedenstellenden App-Support bietet. Große Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix oder DAZN sind dabei. Wie bei allen Hisense 4K-TVs aus 2020 liegt de Input Lag bei unter 20 ms, wodurch der Fernseher gut fürs Gaming geeignet ist.

Hisense 50AE7000F (4K, 50 Zoll) statt 374€ für 299,99€

Hisense 70AE7000F (4K, 70 Zoll) für 669,99€

Hisense BE7000 mit 55 und 65 Zoll

Den Hisense BE7000 mit 55 Zoll gibt es für 329,99 Euro statt 393,10 Euro, die Variante mit 65 Zoll für 479,99 Euro statt 568,96 Euro. Das Modell stammt aus 2019. Das macht bei der Bildqualität zwar kaum einen Unterschied, der Input Lag liegt aber deutlich höher als beim AE7000F. Wenn ihr nach einem günstigen Gaming-Fernseher sucht, würden wir daher zum Kauf des neueren Modells raten.

Hisense H55BE7000 (4K, 55 Zoll) statt 393,10€ für 329,99€

Hisense H65BE7000 (4K, 65 Zoll) statt 569,96€ für 479,99€

Hisense U7QF mit 65 Zoll

Der Hisense U7QF ist ein Modell aus 2020 mit reduziertem Input Lag und hat eine deutlich höheren Bildqualität als die bisher genannten Modelle. Dazu trägt unter anderem Full Array Local Dimming bei. Das Display ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Von dem noch eine Stufe teureren U8QF unterscheidet ihn unter anderem, dass er nur ein 60-Hz-Display besitzt. Mit einem Preis von 699,99 Euro für 65 Zoll ist Amazon laut Vergleichsplattformen mit weitem Abstand der günstigste Anbieter, der zweitgünstigste Preis liegt nach Angaben von Idealo bei 839,95 Euro.

Hisense 65U7QF (4K, 65 Zoll, FALD) für 699,99€

Hisense AE5500F mit 32 Zoll

Der 32 Zoll kleine Hisense AE5500F eignet sich als günstiger Zweitfernseher in Räumen mit wenig Platz. Aufgrund seiner niedrigen Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln ist er als Erstgerät oder Gaming-Fernseher nicht zu empfehlen.

Hisense 32AE5500F (HD, 32 Zoll) statt 189€ für 159,99€

