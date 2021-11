In der Black Friday Woche bei Amazon gibt es jetzt die Nintendo Switch in der Edition aus 2019 günstiger, nämlich für 268,90 Euro. Das Angebot gilt bislang nur für die Version mit roten und blauen Joy-Con Controllern. Die graue Version kostet weiterhin 299 Euro. Hier kommt ihr zum Deal:

Laut Vergleichsplattformen gibt es die Nintendo Switch im Moment nirgendwo sonst so günstig wie bei Amazon. Allerdings könnt ihr sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn ein Bundle mit der Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe und drei Monaten Nintendo Switch Online für 288 Euro bekommen. Für Mario Kart 8 Deluxe zahlt man derzeit einzeln mindestens 42,99 Euro, der Normalpreis von drei Monaten Nintendo Switch Online liegt bei 7,99 Euro. Falls ihr Interesse an Mario Kart habt, ist das also das bessere Angebot.

Dass Amazon jetzt dieses Angebot gestartet hat, könnte damit zu tun haben, dass das Mario-Kart-Bundle hier bereits ausverkauft ist und der Händler den Konkurrenten nicht kampflos das Feld überlassen will. Ob es sich bereits um den besten Switch-Deal handelt, den Amazon im diesjährigen Black Friday Sale zu bieten hat, oder ob der Händler sich ein noch besseres Angebot für den richtigen Black Friday aufhebt, der übermorgen stattfindet, ist schwer zu sagen.

Black Friday 2021: Die besten Angebote

Amazon hat in seiner Black Friday Woche natürlich noch viele weitere Gaming-Deals außer der Nintendo Switch zu bieten. Neben Amazon haben außerdem schon viele andere Händler wie MediaMarkt, Saturn oder Otto Black-Friday Aktionen gestartet. Weitere Shops und vor allem viele weitere Angebote dürften in den nächsten Tagen bis zum richtigen Black Friday am 26. November noch dazukommen. Auf unserer Übersichtsseite findet ihr stets die besten Deals: