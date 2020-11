Am 20. November und somit eine Woche vor dem richtigen Black Friday starten bei Amazon bereits die Angebote der Black Friday Woche. Das heißt: Von morgen an könnt ihr mindestens bis zum 27. November mit sehr günstigen Angeboten aus den verschiedensten Bereichen rechnen, vielleicht sogar noch bis zum Cyber Monday am 30. November. Die Deals dürften ab morgen auf dieser Seite zu finden sein, auf der ihr schon jetzt die frühen Black Friday Angebote finden könnt:

Amazon: Zu den Angeboten der Black Friday Woche

Bereits im vergangenen Jahr war es so, dass viele große Händler wie Amazon, MediaMarkt und Saturn ihre Angebote nicht auf den Black Friday konzentrierten, sondern auf die gesamte Woche, die sogenannte Cyber Week, verteilten. Während einige andere Händler wohl erst am kommenden Montag richtig loslegen, ist Amazon ein paar Tage früher dran. Es ist übrigens damit zu rechnen, dass viele günstige Angebote nur kurzzeitig verfügbar und schnell ausverkauft sein werden. Damit ihr nichts verpasst, werden wir euch die ganze Woche hindurch auf dem Laufenden halten.

Nintendo Switch Fortnite Special Edition im Angebot

Aber auch heute gibt es bei Amazon bereits einen interessanten Deal, nämlich die Nintendo Switch Fortnite Special Edition zum Preis von 288,64 Euro. Amazon ist damit laut Vergleichsplattformen mit deutlichen Abstand der derzeit günstigste Anbieter. Bei anderen Händler liegen die Preise für das Bundle zwischen 319,99 Euro und 349,99 Euro.

Die Fortnite Special Edition enthält nicht nur die neue, 2019 erschienene Revision der Switch im Fortnite-Design, sondern auch Zusatzinhalte für Epics Battle Royale Shooter. Per Download-Code bekommt ihr das Wildcat-Bundle sowie 2.000 V-Bucks. Das Angebot ist spontan bei Amazon aufgetaucht und scheint nicht Teil irgendeiner Aktion zu sein. Wie lange es verfügbar sein wird, ist deshalb schwer zu sagen.